ميداليات لأبناء الإمارات في «أبوظبي غراند سلام» للجوجيتسو بلندن3

حقق لاعبو الإمارات انطلاقة قوية في اليوم الأول من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، بالعاصمة البريطانية لندن، بعد أن نجح 3 من لاعبي أندية وأكاديميات الدولة، في حصد 3 ميداليات ملونة في فئة الهواة. وجاءت الميداليات الإماراتية بواقع فضيتين وأخرى برونزية، حيث تألق محمد الصفار، لاعب نادي الجزيرة، في منافسات وزن 56 كغم، ضمن فئة الحزام الأزرق، وقدم أداءً فنياً مميزاً، توج في نهايته بفضية مستحقة، كما تألق محمد الكثيري، لاعب أكاديمية أدنوك، في وزن 85 كغم بالحزام الأزرق أيضاً، وحصد الميدالية الفضية، فيما انتزع سيف جمعان، لاعب أكاديمية الوحدة، الميدالية البرونزية في وزن 69 كغم، ليعكس بذلك جهود الأندية في إعداد جيل واعد من اللاعبين القادرين على حمل راية الإمارات في المحافل العالمية.

واستضافت صالة «كوبر بوكس أرينا» في العاصمة البريطانية لندن، أمس، انطلاقة البطولة، بمشاركة 1509 لاعبين ولاعبات من أنحاء العالم، يمثلون 72 دولة، في أجواء حماسية، وتنظيم احترافي يعكس نجاح رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو«AJP»، في ترسيخ ريادة الدولة على الساحة العالمية.

وخصصت منافسات اليوم الأول لفئة الهواة من حملة الحزامين الأبيض والأزرق، وشهدت مواجهات قوية، أظهرت المستوى الفني المتطور للمشاركين، إلى جانب الحضور الذهني والبدني المميز للاعبين، وخاصة من أبناء الإمارات، الذين جسدوا صورة مشرقة عن المستوى الذي وصلت إليه اللعبة محلياً، بفضل البرامج الوطنية الطموحة، ودعم الأندية والأكاديميات المحلية.

وتُعد سلسلة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي انطلقت لأول مرة في عام 2015، بمبادرة من اتحاد الإمارات للجوجيتسو، من أبرز البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو، حيث تهدف إلى نشر اللعبة عالمياً، ورفع مستوى الاحتراف، وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو، وتمكنت خلال سنوات قليلة من تحقيق مكانة مرموقة.

وتشمل السلسلة جولات في مدن كبرى حول العالم، مثل: طوكيو، وريو دي جانيرو، وميامي، وموسكو، وسيدني، وأبوظبي، ولندن، وروما، وإسطنبول، وبكين ودالاس، إذ تحرص هذه المدن على استضافة البطولة، لما تضيفه من قيمة رياضية وسياحية وتنظيمية عالية.

وتتواصل فعاليات البطولة اليوم بمنافسات المحترفين، التي تنطلق في الساعة 11 صباحاً بتوقيت لندن، بمشاركة عدد كبير من المصنفين الأوائل على مستوى العالم، إلى جانب لاعبي الأندية والأكاديميات الإماراتية، الذين يسعون لمواصلة التألق، وحصد المزيد من الميداليات والنقاط، ضمن رؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الرامية إلى بناء جيل عالمي من الأبطال، ورفع راية الدولة في البطولات الدولية.