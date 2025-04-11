«أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو».. جولة لندن تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو في العاصمة البريطانية لندن، على مدار ثلاثة أيام، بصالة كوبر بوكس أرينا، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو على مستوى العالم، وذلك ضمن أجندة الموسم الرياضي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP).

وتمثل جولة لندن المحطة قبل الأخيرة من سلسلة جولات أبوظبي غراند سلام لهذا الموسم، والتي تختتم فعالياتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال شهر مايو المقبل، وسط ترقب كبير من محبي ومحترفي اللعبة حول العالم.

ووفقاً للبرنامج المعتمد، سيتم تخصيص اليوم الأول من البطولة لفئة الهواة، فيما ستقام منافسات فئتي الأساتذة والناشئين في اليوم الثاني، على أن تختتم البطولة بمنافسات فئة المحترفين يوم الأحد، حيث من المتوقع أن تشهد هذه النزالات مستويات فنية عالية، تعكس تطور اللعبة على الصعيد العالمي.

وتشهد البطولة منافسة قوية على صدارة التصنيف السنوي للرابطة في مختلف الأوزان، حيث يتصدر عمر السويدي من الإمارات ترتيب فئة الحزام الأسود وزن 56 كغم للمحترفين، في إنجاز يترجم تطور مستوى اللاعبين الإماراتيين، وحضورهم القوي على الساحة الدولية.

وفي بقية الأوزان، يواصل عدد من اللاعبين البرازيليين تصدرهم للتصنيفات، حيث يتصدر يوري هنريكي فئة وزن 62 كغم، وألميدا فئة وزن 69 كغم، وجفرسون فئة وزن 77 كغم، ويواندرسون فيريرا فئة وزن 85 كغم.

ويشارك في البطولة ما يقرب من 50 لاعباً ولاعبة من الإمارات، يمثلون 9 أكاديميات هي الجزيرة، والوصل، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأدما، والعين، وبني ياس، وكوماندوز جروب.

ويبرز من بين الأسماء المشاركة عدد من نجوم اللعبة المميزين، مثل الأخوين عمر ومحمد السويدي، وخالد الشحي، ومحمد العامري، وشما الكلباني، الذين من المتوقع أن يقدموا مستويات قوية.

تأكيد

وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أن سلسلة «أبوظبي غراند سلام» ولدت قوية، لتبقى وتتطور، وتلهم العالم، وتكتشف المواهب، وتصنع الأبطال، في معظم العواصم الشهيرة، بمختلف القارات، وهي الفكرة التي قدمها لنا عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، في صيف 2014، وبدأنا في تطبيقها من 2015 بـ 4 جولات في طوكيو ولوس آنجلس وريو دي جانيرو ولندن، ثم أضيفت عليها لاحقاً جولات أبوظبي وروما وإسطنبول وبكين وميامي وسيدني، وساهمت هذه البطولة في جعل أبوظبي أكبر مطور للجوجيتسو في العالم.

وقال إن جولة لندن من أهم المحطات الفنية في روزنامة البطولة، نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي، وجماهيرية واسعة، داخل المملكة المتحدة وأوروبا، وقد حرصنا على تقديم تجربة تنظيمية متكاملة، تعكس المكانة الدولية التي وصلت إليها الرابطة، كما تمثل هذه الجولة فرصة مثالية للوقوف على مستويات اللاعبين قبل المحطة الختامية في أبوظبي.

وأضاف: «بطولة أبوظبي غراند سلام، تواصل تحقيق أهدافها الاستراتيجية في نشر رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، وتعزيز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لهذه الرياضة، من خلال تنظيم جولات احترافية، بمعايير عالمية، تتيح للاعبين التنافس والتطور».

وأعرب اللاعب محمد السويدي عن تطلعه لتحقيق إنجاز جديد في هذه الجولة، قائلاً إننا مستعدون جيداً لهذه المحطة المهمة، ونتطلع لتقديم أداء قوي يليق باسم الإمارات، والمنافسة ستكون صعبة، لكن لدينا الثقة والإصرار على تحقيق نتائج إيجابية، تعزز من موقعنا في التصنيف العالمي.

ومن جانبه، أكد خالد الشحي أن المشاركة في جولة لندن، تُعد دافعاً إضافياً نحو التطور والاحتكاك مع نخبة اللاعبين العالميين، وقال إن البطولة فرصة كبيرة لاكتساب الخبرة، وتطوير الأداء الفني، وتمثيل الدولة في مثل هذه المحافل مسؤولية كبيرة، وسنعمل بكل طاقتنا لتشريف مشروع الجوجيتسو الإماراتي.

وتحظى جولة لندن باهتمام واسع من وسائل الإعلام المتخصصة، ومحبي رياضة الجوجيتسو، في ظل ما تشهده البطولة من مشاركة واسعة، ووجود نخبة من الأسماء العالمية التي ساهمت في رفع المستوى الفني والتنافسي للبطولة.