جولة دبي الدولية للجوجيتسو تنطلق اليوم بمشاركة نخبة النجوم

تنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، جولة دبي الدولية من سلسلة بطولات «AJP»، بداية من اليوم وحتى بعد غدٍ في صالة نادي شباب الأهلي، بمشاركة أكثر من ألف لاعب ولاعبة يمثلون 86 نادياً وأكاديمية من 72 دولة حول العالم.

وتنطلق المنافسات عند الساعة الرابعة عصراً من عصر اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن تُستكمل غداً وبعد غدٍ من الساعة 11 صباحاً حتى الرابعة عصراً، فيما تُقام مراسم التتويج على مدار الأيام الثلاثة، وتتصدر دولة الإمارات قائمة الدول المشاركة، وتليها كولومبيا، ثم البرازيل، وفرنسا.

وعلى صعيد الأندية، فسوف يشارك فريق كوماندو جروب بـ237 لاعباً، وأكاديمية «MOD» بـ147 لاعباً ولاعبة، ونادي الجزيرة بـ85 لاعباً ولاعبة، ونادي بني ياس بـ53 لاعباً ولاعبة.

وستشهد البطولة حضور مجموعة من أبرز نجوم اللعبة عالمياً، في مقدمتهم واندرسون فيريرا، وكاترييل رودريجيز، وتامارا سيلفا.

وأكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن تنظيم هذه الجولة في دبي يأتي ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز حضور الجوجيتسو في مختلف إمارات الدولة، ودعم الأندية واللاعبين في مشوارهم التنافسي، وقال: «جولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجوجيتسو في دبي تلعب دوراً مهماً في دعم مسيرة تطوير الجوجيتسو بالدولة، وتوفر بيئة تنافسية عالية المستوى تمكّن اللاعبين من اختبار قدراتهم، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة على كافة المستويات الإقليمية والقارية والعالمية، لأنها تفتح المجال أمامهم لاكتساب الخبرات وبناء العلاقات مع فرق من مختلف الثقافات».