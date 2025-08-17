انطلاقة قوية للجولة 5 من بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو في دبي

انطلقت، أمس، منافسات الجولة الخامسة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو «بدون البدلة»، في نادي النصر بدبي، بمشاركة واسعة من لاعبي الجوجيتسو من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وشهد اليوم الأول منافسات قوية لفئات تحت 12 و14 و16 عاماً، حيث قدم اللاعبون مستويات فنية عالية، وأظهروا سرعة بديهة، وقدرة على تنفيذ تقنيات دقيقة لجمع أكبر عدد من النقاط، ضمن نظام التصنيف المعتمد في البطولة، والذي يهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وترسيخ روح التنافسية بين اللاعبين والأندية.

وتختتم البطولة غداً بمنافسات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة.

حضر منافسات اليوم الأول، وشارك في تتويج الفائزين، كل من يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وفوزية محمد فريدون، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة بمجلس دبي الرياضي، وأمينة أحمد، مديرة فرع مصرف أبوظبي الإسلامي في المحيصنة، وفهد المرزوقي، مدير فرع مصرف أبوظبي الإسلامي في ديرة، والدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، ومنصور المالك، مدير تنفيذي قطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي، والدكتورة شمسة بن حماد، مديرة إدارة الشؤون الطبية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووليد الشيباني، مدير نادي بلدية دبي.

وفي ختام منافسات اليوم الأول، تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الترتيب العام، وحلّ نادي العين للجوجيتسو في المركز الثاني، وجاءت أكاديمية أدما في المركز الثالث.

تأكيد

وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة منصة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب في مختلف الفئات العمرية، وقال: «بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، تمنح اللاعبين فرصة مثالية لتطوير مهاراتهم في بيئة تنافسية احترافية، كما تغرس فيهم قيم الانضباط والثقة بالنفس والالتزام.

نثق بأن اللاعبين سيقدمون أفضل ما لديهم في هذه البطولة، التي تحمل اسماً غالياً على القلوب، ما يسهم في تعزيز مستوى المنافسة، وتحقيق أهداف البطولة».

وقال مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «يسرنا أن نكون حاضرين اليوم في هذا الحدث الكبير.

ولا يخفى على أحد مدى أهمية رياضة الجوجيتسو وفوائدها العديدة في منح اللاعبين الثقة بالنفس والعزيمة والإصرار، فضلاً عن فوائدها البدنية المتنوعة.

رأينا اليوم هذا الحضور الجماهيري الغفير والتنظيم رفيع المستوى، ما يعكس شعبية اللعبة، والاهتمام الذي تحظى به على مستوى الدولة».

وقال جافيد محمد زاده، والد جافاد محمد زاده لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، المشارك في البطولة في فئة تحت 16 عاماً، وزن 60 كغم: «يمارس جافاد الجوجيتسو منذ سنوات عديدة، وقد اختارها بنفسه وأحبها للغاية، ويمضي أوقاتاً طويلة في التدريب.

المشاركة في بطولة مهمة كهذه، ستقدم له الكثير، وتمنحه فرصة التنافس مع لاعبين بمستويات مختلفة».