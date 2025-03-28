سيف بن زايد يلتقي فريق سيدات بني ياس للجوجيتسو المتوج بكأس بطولة "أم الإمارات"

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، فريق بني ياس للجوجيتسو - سيدات، الذي توج مؤخراً بكأس بطولة "أم الإمارات" للجوجيتسو وللمرة الثالثة على التوالي، وذلك بحضور الجهاز الفني والإداري للفريق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وهنأ سموه اللاعبات والمدربين على الجهود المبذولة وعلى هذا الإنجاز الجديد، داعياً إياهن لبذل المزيد من الجهد ومواصلة العمل والتدريب ورفع مستويات الأداء، ليس فقط لتحقيق البطولات المحلية، بل للتألق ورفع اسم الإمارات في المحافل الدولية من خلال تمثيل المنتخبات الوطنية.

حضر اللقاء، سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، وسعادة العميد ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة ، وسعادة سالم نايف الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية في النادي، وعدد من مسؤولي النادي.

جدير بالذكر أن فريق بني ياس للجوجيتسو - سيدات، الفائز بلقب بطولة كأس "أم الإمارات" للجوجيتسو للمرة الثالثة على التوالي، حصد خلالها 49 ميدالية مختلفة منها 24 ذهبية و15 فضية و10 ميداليات برونزية.

ويتكون الفريق من 62 لاعبة يتوزعن على 5 فئات سنية، ابتداءً بفئة الكبار للسيدات، وفئة تحت 18 عاما للشابات، وفئات الناشئات من أعمار تحت 16، و14، و12 عاما.

وشهدت البطولة مستويات فنية عالية، حيث قدّمت لاعبات نادي بني ياس نزالات قوية، أظهرن خلالها مهارات فنية متقدمة، وأثبتن فيها جدارتهن ومستوى قدراتهن التدريبية، وقد شهدت البطولة منافسات مثيرة مع الفرق الوطنية الأخرى، عكست مستوى التطور في رياضة الجوجيتسو النسائية في الدولة.

ويتميز نادي بني ياس الرياضي الثقافي في رياضة الجوجيستو للجنسين، حيث يحرص على تأهيل العناصر وفق أعلى مستويات التدريب، والاستثمار في المواهب الناشئة، مع توفير بيئة رياضية متكاملة تعزز جاهزية اللاعبين واللاعبات، وتوفر لهم فرصاً للتطور والتفوق وتمثيل المنتخبات الوطنية في شتى المحافل والبطولات.