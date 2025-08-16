الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق اليوم في دبي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة «بدون البدلة»، في الصالة الرياضية بنادي النصر بدبي، وسط إقبال كبير من لاعبي الأندية والأكاديميات في مختلف الفئات العمرية، وتستمر حتى الأحد 17 أغسطس.

وتشهد الجولة الخامسة مشاركة واسعة في مختلف المراحل السنية، حيث يتضمن اليوم الأول منافسات تحت 12 و14 و16 عاماً، بينما تقام في اليوم الثاني منافسات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة تمثل محطة مهمة في تطوير اللاعبين وإعدادهم للاستحقاقات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة في منافسات «بدون البدلة» تعكس التطور الملحوظ لرياضة الجوجيتسو في الدولة، وزيادة الإقبال عليها من مختلف الفئات.

وأضاف: «هذه البطولة ليست مجرد ساحة تنافسية، بل منصة مثالية لصقل المواهب واختبار التكتيكات، وتطوير المهارات في بيئة عالية المستوى، بما يثري الجانب الفني، ويعزز من قوة المنافسة».

وأوضح المنهالي أن منافسات «بدون البدلة» تتسم بتحديات فنية خاصة، إذ تتطلب سرعة ومرونة ومهارة أكبر من أساليب السيطرة في منافسات البدلة التقليدية، ما يمنح اللاعبين فرصة لاكتساب خبرات جديدة، وخصوصاً مع النظام الفريد الذي تعتمده البطولة، بما يضمن تكافؤ الفرص، وتعزيز روح التنافسية.

يذكر أن قيمة الجوائز المالية للبطولة قد تم رفعها أخيراً إلى 3 ملايين درهم، بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في إطار دعم سموه المستمر لمسيرة رياضة الجوجيتسو من أجل تمكين المواهب الرياضية، من خلال تحفيزهم على تقديم الأفضل، وتوفير بيئة تنافسية محفزة للاعبين.