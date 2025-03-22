انطلاقة قوية لكأس رئيس الدولة للجوجيتسو بأبوظبي

اختتمت، مساء أول من أمس، منافسات الجولة الأولى من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في مبادلة أرينا بأبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير، ومشاركة نخبة من اللاعبين في فئتي فوق 18 عاماً وتحت 21 عاماً، الذين يمثلون أقوى الأندية والأكاديميات في الدولة.

وشهدت البطولة نزالات قوية بين اللاعبين الذين أظهروا مستويات متميزة من المهارة الفنية والجاهزية البدنية، في ظل تنظيم احترافي يعكس مكانة البطولة باعتبارها أبرز البطولات المحلية.

وحضر المنافسات كل من عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخالد علي الحوسني، نائب أول للخدمات المشتركة في شركة أدنوك، وعبيد مفتاح المحرزي، رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية.

ومع ختام الجولة الأولى من البطولة تصدر نادي الوحدة للجوجيتسو، فيما حلّ نادي بني ياس للجوجيتسو وصيفاً، ونادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث.

وأكّد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن دعم القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو كان ولا يزال الركيزة الأساسية للنجاحات المتواصلة التي تحققها البطولة عاماً بعد عام، مشيراً إلى أن البطولة محطة رئيسة لصقل المواهب وصناعة الأبطال الذين يمثلون الدولة في كبرى الاستحقاقات القارية والعالمية.

وقال الظاهري: لعبت البطولة على مدى الأعوام الماضية دوراً بارزاً بتطوير رياضة الجوجيتسو في الدولة ودعمت العديد من الأبطال الذين رفعوا علم الإمارات في كبرى البطولات العالمية. ونحن على ثقة بأن هذه النسخة ستواصل النجاح واستقطاب نخبة اللاعبين الطامحين إلى تحقيق مزيد من الإنجازات وإثراء مسيراتهم الرياضية.

من جهته، قال محمد وليد، مدرب في نادي العين للجوجيتسو: شاركنا بعدد كبير من اللاعبين في كلتا الفئتين، لأننا ندرك جيداً مدى أهمية هذه البطولة، حيث بدأنا التحضير للمشاركة منذ نهاية الموسم الماضي ونثق بأن التدريبات المكثفة والالتزام الذي نعيشه يومياً سينعكس إيجاباً على أدائنا في جميع النزالات.

وقال خالد الشحي، لاعب نادي الوحدة: المشاركة في بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو تسعدني دائماً، فهي من أقوى البطولات المحلية التي تجمع نخبة اللاعبين من مختلف الأندية. أشعر بالفخر بما حققته اليوم، وذلك بفضل التدريب المتواصل والدعم الكبير من فريقي وجهود الجهاز الفني. هذه البطولة تحمل قيمة كبيرة لكل لاعب، فهي فرصة لاختبار مهاراتنا وتحقيق إنجاز يضاف إلى مسيرتنا الرياضية.