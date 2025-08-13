الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في دبي السبت

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن انطلاق الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لمنافسات فئة «بدون البدلة»، خلال يومي السبت والأحد في نادي النصر بدبي، بمشاركة واسعة لنحو 1000 رياضي من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتشهد الجولة منافسات متنوعة تشمل مختلف الفئات العمرية تحت 12 عاماً وتحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً في اليوم الأول، بينما تقام في اليوم الثاني نزالات الفئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، ضمن أجواء تنافسية بين الأندية والأكاديميات تجمع نخبة المواهب الرياضية وأبرز النجوم الصاعدين، ما يسهم في رفع مستوى الأداء الفني للاعبين، ويرسخ مكانة البطولة منصة رياضية رائدة في الدولة.

وبهذه المناسبة، أكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة في نسختها الثانية تمثل نموذجاً رائداً في تطوير المواهب الرياضية وصناعة أبطال المستقبل، مشيراً إلى أن منافسات فئة «بدون البدلة» تسهم في إظهار جوانب جديدة من مهارات اللاعبين، وتدفعهم إلى اعتماد أساليب مبتكرة ومتنوعة أثناء النزال، ما يدعم جهود الاتحاد في تطوير قدراتهم وصقل إمكاناتهم.

وتعد هذه الفئة تحدياً فريداً يختلف عن منافسات البدلة التقليدية، إذ تعتمد بدرجة أكبر على عناصر السرعة، واللياقة البدنية، والمهارة التكتيكية، الأمر الذي يثري تجربة الجمهور ويمنح البطولة طابعاً حيوياً ومشوقاً.

وقال الظاهري: «منذ انطلاقتها، ساهمت البطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوبنا في تنشئة أجيال قوية على الصعيدين الذهني والبدني، وشكلت خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو في الدولة والوصول بها إلى آفاق جديدة من التميز».

وأضاف: «تستقطب البطولة مختلف شرائح المجتمع، من الرياضيين وأسرهم ومشجعي رياضة الجوجيتسو، ضمن أجواء تفاعلية تعزز التلاحم المجتمعي وتنشر القيم التي تقوم عليها رياضة الجوجيتسو، مثل الالتزام، والانضباط، والعمل الجماعي».