3 ميداليات للإمارات في دورة الألعاب العالمية للجوجيتسو «تشنغدو 2025»

كما فاز مهدي العولقي بفضية وزن تحت 77 كجم، بينما أحرز محمد السويدي فضية وزن تحت 69 كجم.
وقال: «أبطال منتخبنا الوطني عودوا جمهورهم على تحقيق إنجازات مشرفة في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وتزداد أهمية هذا الإنجاز اليوم في هذه البطولة التي تشهد مشاركة نخبة الرياضيين المصنفين من مختلف أنحاء العالم.
ويأتي هذا الإنجاز كثمرة للجهود والمبادرات التي يقودها الاتحاد بهدف إعداد اللاعبين وتجهيزهم على أعلى المستويات».
وقال البطل الإماراتي سعيد الكبيسي: «دخلت البطولة واثقاً في نفسي لحصد الذهبية، لأن ذلك نتيجة طبيعية للجهد الكبير والتدريبات المكثفة التي خضناها على مدار الفترة الماضية.
وأتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على كل ما وفره لنا من دعم حتى وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة.
ونجحنا في ترك بصمتنا في بطولة عالمية بهذا الحجم».
وقال مهدي العولقي: «كان النزال النهائي صعباً، لكنني لم أستسلم وواصلت بذل جهدي حتى الثانية الأخيرة، لأن طموحي كان الذهب.
سعيد بتحقيق الفضية في هذه البطولة المهمة، والقادم أفضل بكل تأكيد».
ويواصل أبطال المنتخب الوطني غداً نزالاتهم في البطولة ضمن فئة الوزن المفتوح، حيث يتنافس مهدي العولقي وسعيد الكبيسي ومحمد السويدي في فئة الرجال، وأسماء الحوسني وشمسة العامري وشما الكلباني في فئة السيدات.