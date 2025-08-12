3 ميداليات للإمارات في دورة الألعاب العالمية للجوجيتسو «تشنغدو 2025»

حصد أبطال المنتخب الوطني للجوجيتسو 3 ميداليات ملونة في منافسات اليوم الثاني بدورة الألعاب العالمية «تشنغدو 2025» في جمهورية الصين الشعبية.

وتألق النجم الإماراتي سعيد الكبيسي في حصد ذهبية وزن تحت 85 كجم، بعد نزالات قوية خاضها أمام أبطال البرتغال وكوريا الجنوبية والسعودية.

كما فاز مهدي العولقي بفضية وزن تحت 77 كجم، بينما أحرز محمد السويدي فضية وزن تحت 69 كجم.

وتعد دورة الألعاب العالمية منصة استثنائية للرياضات غير المدرجة في الألعاب الأولمبية، ويشارك في النسخة الثانية عشرة من الدورة المقامة حالياً بالصين نحو 5000 رياضي من 118 دولة يتنافسون في 34 منافسة، ما يجعلها من أبرز الأحداث الرياضية الدولية.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن رياضة الجوجيتسو بالدولة أثبتت تميزها وقدرتها على تحقيق الإنجازات في كل المناسبات، ولا سيما في ظل ما تحققه من نمو وتطور مستدام، والإنجازات التي يحصدها أبطال المنتخب الوطني على المستويين القاري والعالمي.

وقال: «أبطال منتخبنا الوطني عودوا جمهورهم على تحقيق إنجازات مشرفة في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وتزداد أهمية هذا الإنجاز اليوم في هذه البطولة التي تشهد مشاركة نخبة الرياضيين المصنفين من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا الإنجاز كثمرة للجهود والمبادرات التي يقودها الاتحاد بهدف إعداد اللاعبين وتجهيزهم على أعلى المستويات».

وقال البطل الإماراتي سعيد الكبيسي: «دخلت البطولة واثقاً في نفسي لحصد الذهبية، لأن ذلك نتيجة طبيعية للجهد الكبير والتدريبات المكثفة التي خضناها على مدار الفترة الماضية.

وأتوجه بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على كل ما وفره لنا من دعم حتى وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة.

ونجحنا في ترك بصمتنا في بطولة عالمية بهذا الحجم».

وقال مهدي العولقي: «كان النزال النهائي صعباً، لكنني لم أستسلم وواصلت بذل جهدي حتى الثانية الأخيرة، لأن طموحي كان الذهب.

سعيد بتحقيق الفضية في هذه البطولة المهمة، والقادم أفضل بكل تأكيد».

ويواصل أبطال المنتخب الوطني غداً نزالاتهم في البطولة ضمن فئة الوزن المفتوح، حيث يتنافس مهدي العولقي وسعيد الكبيسي ومحمد السويدي في فئة الرجال، وأسماء الحوسني وشمسة العامري وشما الكلباني في فئة السيدات.