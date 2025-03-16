العين بطلاً لجوجيتسو «تحدي حفيت الرياضي»

اختُتمت مساء أمس منافسات بطولة الجوجيتسو، ضمن «تحدي حفيت الرياضي»، في نادي العين للجوجيتسو، حيث شهدت البطولة مشاركة مميزة من اللاعبين في فئات تحت 14 و16 و18 عاماً من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، وأُقيمت النزالات بنظام الحزام المفتوح، بما أضفى مزيداً من الحماس على المنافسات، وأتاح للاعبين فرصة اختبار قدراتهم أمام منافسين من مستويات مختلفة.

وفي ختام المنافسات، نجح نادي العين في تحقيق الصدارة بفضل الأداء القوي للاعبيه، الذين تمكّنوا من حصد أكبر عدد من النقاط في مختلف الفئات. فيما حلت أكاديمية بالمز الرياضية وصيفاً، بينما جاء نادي بني ياس في المركز الثالث.

وأكد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن البطولة جاءت تأكيداً على التزام الاتحاد بتطوير المواهب الناشئة وترسيخ بيئة تنافسية تحتضن جيلاً جديداً من الأبطال. وقال: نعمل وفق رؤية طويلة الأمد تركز على فئتي الأشبال والناشئين باعتبارهم الأساس الذي ستبنى عليه إنجازات المستقبل، وهم المخزون الإستراتيجي التي سيدفع عجلة التقدم لرياضة الجوجيتسو في الدولة.

وأعرب عبيد سعيد الكتبي لاعب نادي العين «حزام بنفسجي» الذي حقق ذهبية تحت 18 عاماً «وزن 55 كجم»، عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، قائلاً: هذه البطولة كانت محطة مهمة بالنسبة لي، حيث أظهرت لي نقاط قوتي وأوجه التطوير التي يجب أن أعمل عليها. المنافسة القوية دفعتني لبذل أقصى جهدي، وأشكر كل من دعمني في هذه الرحلة.