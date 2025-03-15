بني ياس بطل كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو والجزيرة وصيفاً

توّج نادي بني ياس بلقب بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، التي اختتمت فعالياتها أول من أمس، في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية. وشهدت البطولة، على مدار يومين، نزالات قوية بين نخبة لاعبات الجوجيتسو، وسط حضور جماهيري كبير.

حضر منافسات اليوم الختامي محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومنى علي الظاهري مدير عام الشؤون التشغيلية في مكتب أبوظبي التنفيذي، ويوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وشمسة الأحبابي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصنع الخزنة للجلود، وعبيد الكعبي عضو مجلس إدارة نادي بني ياس، وعدد من ممثلي الأندية وشركاء الاتحاد.

نزالات قوية

وشهدت البطولة مستويات فنية عالية، حيث قدّمت اللاعبات نزالات قوية، أظهرن خلالها مهارات فنية متقدمة، وقدرة على التعامل مع مختلف التحديات على البساط. كما برزت مجموعة من المواهب الصاعدة، التي أظهرت إمكانات واعدة، ساعدت أنديتها على اعتلاء منصة التتويج.

واستطاع نادي بني ياس تحقيق اللقب، وحل نادي الجزيرة في المركز الثاني، بينما جاء نادي العين في المركز الثالث بالمنافسات. وتقدّم عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بالتهنئة إلى الأندية الفائزة بلقب البطولة.

مثمناً جهودها في دعم مسيرة اللاعبات، من خلال توفير بيئة رياضية متكاملة، تعزز جاهزيتهن، وتمنحهن فرصاً حقيقية للمنافسة والتطور. وأشاد بالتعاون المثمر بين الاتحاد والأندية، معتبراً أن الشراكة المستمرة بين اللاعب وأسرته وناديه والاتحاد، عامل أساسي في إعداد منتخب وطني قادر على المنافسة بقوة، وحصد الألقاب القارية والعالمية.

مكانة رائدة

وأشار الهاشمي إلى أن النجاح الكبير الذي تحققه رياضة الجوجيتسو في الدولة، يعكس المكانة الرائدة التي وصلت إليها هذه الرياضة، بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والتزام الاتحاد المستمر بتطوير المواهب.

وأوضح أن تميّز بنت الإمارات في البطولات المحلية والدولية، دليل واضح على نجاح استراتيجية الاتحاد في بناء قاعدة راسخة من اللاعبات القادرات على المنافسة في مختلف المحافل، وتحقيق إنجازات مشرفة للوطن.

وقال عبيد الكعبي عضو مجلس إدارة نادي بني ياس: «نحن فخورون بهذا الإنجاز، الذي يضاف إلى سجل نادي بني ياس الحافل بالنجاحات، ويعكس الجهود الكبيرة التي بُذلت على المستويين الفني والإداري، لضمان جاهزية اللاعبات في مختلف الفئات.

لا شك أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق، لولا الدعم الكبير والتوجيهات السديدة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، الذي يؤكد دائماً أهمية استدامة الإنجازات، وتعزيز مكانة النادي كأحد الركائز الداعمة للرياضة الإماراتية».

وقالت أسماء الحوسني لاعبة نادي بني ياس «حزام بني»، والحائزة على ذهبية وزن 57 كغم: «هذا الفوز لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة أشهر من التدريب المستمر، والعمل على تطوير مهاراتي البدنية والذهنية».