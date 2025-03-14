انطلاقة قوية لمنافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو

انطلقت، أول من أمس، منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، وسط أجواء تنافسية حماسية، وحضور جماهيري كبير في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي. وشهد اليوم الأول نزالات قوية في فئات تحت 12، و14، و16 عاماً، بمشاركة مجموعة من اللاعبات الطامحات للتتويج بأحد أهم الألقاب المحلية. ويعد إدراج منافسات فئة تحت 12 عاماً ضمن جدول البطولة هذا العام خطوة جديدة في مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو، ويؤكد التزام الاتحاد بتمكين اللاعبات الناشئات وإعدادهن للمستقبل. وفي ختام منافسات اليوم الأول تمكّن نادي بني ياس من تحقيق الصدارة، فيما جاء نادي العين في المركز الثاني، وحل نادي الجزيرة في المركز الثالث.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو بقوة الأداء والمستوى الفني للمنافسات، ما يعكس التزام الأندية برفع الكفاءة الفنية للاعبات. وقال: هذه البطولة ركيزة أساسية في دعم مسيرة اللاعبات وإعدادهن للاستحقاقات المختلفة، حيث تتيح لهن فرصة لاختبار مهاراتهن واكتساب الخبرة من خلال أقوى المنافسات. وأكّد أن إدراج منافسات فئة تحت 12 عاماً يعزز رؤية الاتحاد الاستراتيجية في بناء قاعدة قوية من المواهب الناشئة، بما يمهد الطريق لمستقبل حافل بالإنجازات على الأصعدة كافة.

وأوضح الظاهري أن ما نشهده اليوم من ريادة إماراتية في رياضة الجوجيتسو ما هو إلا ثمرة الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تضع تمكين المرأة وتعزيز حضورها في جميع المجالات، بما فيها الرياضة، ضمن سلّم أولوياتها.

من جانبها، قالت المهندسة عائشة البلوشي، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في منطقة العين والشؤون التنفيذية ومكتب الرئيس التنفيذي في المستشفى التشيكي للعلاج التأهيلي - مجموعة رويال هيلث، الراعي الذهبي للبطولة: إن مشاركتنا في هذه الفعالية المتميزة تعكس التزامنا بدعم الرياضة والصحة البدنية، لا سيما أن الجوجيتسو تعد رياضة تجمع بين اللياقة البدنية والانضباط الذهني.

وأضافت: نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي تسهم في تعزيز الوعي بأسلوب الحياة الصحي وتشجيع الأجيال القادمة على تبني ممارسات رياضية مفيدة.

وقال أحمد محمد الهاشمي والد اللاعبة هند من أكاديمية أدما التي تنافس في فئة تحت 12 عاماً: بطولة كأس أم الإمارات للجوجيتسو تتيح الفرصة لبناتنا لصقل مهاراتهن في بيئة تنافسية مميزة. مشاهدة ابنتي تنافس وتتفوق على البساط مصدر فخر كبير لنا كعائلة.