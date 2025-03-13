منافسات الجوجيتسو في «تحدي حفيت الرياضي» تنطلق غداً

تنطلق غداً منافسات بطولة الجوجيتسو ضمن «تحدي حفيت الرياضي»، في نادي العين للجوجيتسو، بمشاركة نخبة من اللاعبين في فئات تحت 14 و16 و18 عاماً من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، حيث تقام المنافسات بنظام الحزام المفتوح، ما يضفي مزيداً من الحماس والتحدي على النزالات، ويتيح الفرصة للاعبين لاختبار قدراتهم في نزالات أكثر تنوعاً.

ويعد تحدي حفيت الرياضي فعالية رياضية مميزة، تحتضنها مدينة العين، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وتبني أنماط الحياة الصحية. ويضم التحدي مجموعة متنوعة من البطولات والأنشطة الرياضية التي تستقطب الرياضيين من مختلف المستويات، ما يسهم في نشر ثقافة الرياضة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وتعد بطولة الجوجيتسو ضمن تحدي حفيت الرياضي محطة مهمة في سلسلة بطولات الجوجيتسو التي تقام في شهر رمضان المبارك، وتسلط الضوء على أهمية ممارسة الرياضة في الشهر الفضيل وتعزيز قيم الانضباط بين اللاعبين الشباب.

وأكد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أهمية البطولة في دعم الفئات السنية المختلفة والمواهب الناشئة، مشيراً إلى أن الاتحاد يواصل جهوده في تنظيم أقوى البطولات لضمان تطوير اللاعبين وصقل مهاراتهم.

وقال الزعابي: «منافسات فئتي الأشبال والناشئين تحظى باهتمام كبير من الاتحاد، فتمثل هذه الفئات نواة المستقبل وأساس النجاح المستدام لرياضة الجوجيتسو في الدولة».

وتقام منافسات البطولة غداً بنظام الحزام المفتوح بما يعد ميزة إضافية ترفع حدة التنافس، فتتيح للاعبين فرصة مواجهة منافسين من مختلف مستويات الأحزمة، بما يعزز من مهاراتهم ويكسبهم خبرة كبيرة في التعامل مع مختلف تحديات النزال. كما تسهم هذه التجربة في إعدادهم للاستحقاقات المقبلة، وتمنح الأندية والمدربين فرصة لاكتشاف المواهب وصقلها.