منتخب الجوجيتسو يصل إلى الصين للمشاركةفي الألعاب العالمية

وصلت بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، إلى الصين، أمس، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية 2025، التي تستضيفها مدينة تشنغدو في الفترة من 7 إلى 17 أغسطس الجاري.

وكان المنتخب الوطني قد شارك في دورة الألعاب العالمية «بولندا 2017» محققاً ميداليتين؛ ذهبية وفضية، فيما سجل حضوراً لافتاً في نسخة 2022 في الولايات المتحدة بحصيلة خمس ميداليات: ذهبيتين، وفضية، وبرونزيتين.

وتشهد نسخة 2025 مشاركة نحو 5.000 رياضي من 118 دولة يتنافسون في 34 رياضة، ما يجعلها من أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن المنتخب الوطني يضع نصب عينيه تحقيق إنجاز جديد يعزز مكانته على الساحتين القارية والدولية، مشيراً إلى أن التشكيلة الحالية تضم نخبة من اللاعبين واللاعبات الذين يمتلكون سجلاً حافلاً بالخبرات والنجاحات في كبرى البطولات.

ويقول المنهالي: «نثق بأن أبطالنا على أهبة الاستعداد للمشاركة في البطولة، خاصة وأنهم بذلوا جهداً كبيراً في التدريب والتحضير، وخاضوا معسكرات تدريبية داخل الدولة وخارجها أسهمت بالارتقاء بمستوياتهم البدنية والذهنية، إلى جانب حصص فنية وبدنية مكثفة، لضمان الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات».

وبدوره، قال البطل فيصل الكتبي، الذي يرافق بعثة المنتخب الوطني: «لدى منتخبنا فرصة جيدة للفوز بالميداليات في الألعاب العالمية، خاصة وأنهم حالياً يتصدرون التصنيفات. وقد أقمنا معسكراً تدريبياً قبل الفعالية في البرازيل.

حيث ركز اللاعبون على صقل مهاراتهم ورفع لياقتهم البدنية. نحن مستعدون، ومعنويات الفريق مرتفعة، وبعد الفوز بميداليتين ذهبيتين في نسخة الألعاب العالمية الأخيرة، نتطلع لتحقيق المزيد هذه المرة».

وتضم قائمة المنتخب للرجال: محمد السويدي (69 كجم)، ومهدي العولقي (77 كجم)، وسعيد الكبيسي (85 كجم). بينما تضم قائمة منتخب السيدات: أسماء الحوسني (52 كجم)، وشمسة العامري (57 كجم)، وشما الكلباني (63 كجم).

ويفتتح المنتخب منافساته في دورة الألعاب الآسيوية بعد غدٍ، لدى انطلاقة مسابقات الجوجيتسو في البطولة التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل.