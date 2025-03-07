«الشارقة للدفاع عن النفس» يتصدر بطولة ند الشبا للجوجيتسو

حققت بطولة الجوجيتسو ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية نجاحاً كبيراً. وفي ختام منافسات اليوم الأول، تمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من إحراز صدارة الترتيب بـ10 ميداليات في مختلف الأوزان، في حين حل نادي العين للجوجيتسو في المركز الثاني، وجاء نادي بني ياس للجوجيتسو في المركز الثالث.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وناصر آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبدالرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية في «دبي للإعلام»، وعادل البناي، عضو اللجنة المنظمة رئيس اللجنة الفنية في دورة ند الشبا الرياضية. وأشار محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إلى أهمية البطولة في دعم مسيرة اللاعبين، وقال: «تحولت بطولة ند الشبا للجوجيتسو إلى محطة رئيسية تجمع نخبة اللاعبين في أجواء تنافسية تعكس مستوى تطور اللعبة في الدولة. ويحمل الأداء القوي الذي شهدناه اليوم، إلى جانب الحضور الجماهيري الكبير، دلالات قوية على نجاح جهود الاتحاد في تعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو وتوسيع قاعدة ممارسيها، وهو ما يسهم في بناء جيل من الأبطال القادرين على رفع علم الدولة في مختلف البطولات القارية والعالمية».

أداء جيد

وقال ليوناردو موريرا مارسيلينو، مدرب أكاديمية بالمز الرياضية (تيم 777): «قدم لاعبونا أداء جيداً، ورأينا عروضاً مهارية من لاعبي مختلف الأندية الأخرى. وحقق عدد من لاعبينا انتصارات قوية، إلا أن جميع أفراد الفريق في النهاية اكتسبوا خبرات جديدة بلا شك. من الرائع أن تقام هذه البطولة خلال شهر رمضان المبارك، لأنها تساعد اللاعبين في الحفاظ على لياقتهم البدنية».

بدوره، قال غانم ناصر العلي، لاعب نادي العين للجوجيتسو الفائز بذهبية فئة الناشئين وزن 55 كغم: «سعيد للغاية بالفوز بالميدالية الذهبية، بعد تحقيق الفوز في العديد من النزالات، حيث استخدمت التقنيات التي أمضيت وقتاً طويلاً أتدرب عليها. أود أن أشكر عائلتي ومدربي على دعمهم الدائم، كما أشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تنظيم هذه البطولة خلال شهر رمضان، حيث ساعدتني في الحفاظ على استعدادي الدائم لخوض البطولات».

من جهة أخرى، نجح منتخب الإمارات للبادل في بلوغ نصف نهائي بطولة ند الشبا لفرق البادل، التي تقام ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية، وذلك بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة (2 - 1)، حيث انتهت الجولة الأولى بفوز الثنائي البحريني راشد العبيدلي، وعلي الضواني على الثنائي الإماراتي راشد وليد، وأرناو أياتس بنتيجة 6 - 7 و7 - 6 و6 - 3، وفي الجولة الثانية، عادل «الأبيض» الكفة، بعدما تمكن الثنائي ماجد الجناحي، وإجناسيو فيلارينو من التغلب على الثنائي البحريني حسن القطان، وحمد النصف بنتيجة 6 - 2 و6 - 4، وحسم «الأبيض» تأهله بفوز الثنائي فارس الجناحي، وإنريك جويناجا على الثنائي البحريني عمر قائد، وأحمد خالد بنتيجة 6 - 3 و 6 - 1.

كما تأهل منتخب الكويت إلى نصف النهائي بعد فوزه على نظيره السعودي بنتيجة (3 - 0)، ففي الجولة الأولى، تغلّب الثنائي الكويتي عبدالعزيز رضا، وطلال القحطاني على الثنائي السعودي قاسم عبيدان، وعبدالرحمن الزام بنتيجة 6 - 3 و7 - 5، ثم عزّز الثنائي الكويتي يوسف صالح، وعبدالرحمن العوضي تفوّق فريقه بفوزه على الثنائي السعودي فيصل الربيع، وستام الشهراني بنتيجة 6 - 3 و6 - 3، واختتم الثنائي الكويتي أحمد شعبان، ومشعل الدويج المواجهة بالفوز على الثنائي السعودي نواف القاضي، وعبدالرحمن الجبرين بنتيجة 6 - 1 و6 - 1.

وفي مباراة أخرى، حجز منتخب هولندا مقعده في نصف النهائي بعد فوزه على أستراليا بنتيجة (2 - 1)، وشهدت المواجهة فوز الثنائي الأسترالي دومينيك بشارد، وماريوس زيلبا في الجولة الأولى على الثنائي الهولندي ميرلجن دي كورم، ونيكولاس فان بيتو بنتيجة 3 - 6 و6 - 4 و6 - 2، لكن الفريق الهولندي انتفض في الجولة الثانية، حيث تفوّق الثنائي جورت نولتن، وكونتن فوس على الثنائي الأسترالي أوليفر وايت، وروس تيلور بنتيجة 7 - 5 و7 - 6، وفي الجولة الحاسمة، حقق الثنائي الهولندي دانيل فان ديجك، وكاي جروين الفوز على الثنائي الأسترالي تيم براون، وفوك فيليكوفيك بنتيجة 7 - 5 و6 - 4، ليضمن الفريق تأهله إلى الدور المقبل. وكان فريق إيران قد أكمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي.