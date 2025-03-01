رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنقل اللعبة في مصر إلى آفاق جديدة

شهدت رياضة الجوجيتسو في مصر تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث توسعت قاعدة المشاركين بشكل كبير، وبرزت العديد من الإنجازات التي تعكس احترافية اللاعبين المصريين في هذا المجال. وقد أسهمت بطولة مصر القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت على مدار يومين من 22 - 23 فبراير في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة في دفع هذه الرياضة إلى آفاق جديدة، ليس فقط من حيث المشاركة، بل أيضاً من خلال دورها البارز في جذب انتباه الجماهير والمستثمرين على حد سواء.

إنجازات

وتمكنت البطولة الأخيرة من تحقيق إنجازات رياضية ملحوظة في مصر، التي حققت المركز الأول وجاءت بعدها روسيا في المركز الثاني ثم البرازيل في الثالث، وهذا النجاح يعكس مدى تزايد الاهتمام بالجوجيتسو في جمهورية مصر العربية، حيث شهدت أعداد المشاركين تزايداً ملحوظاً مقارنة بالسنوات الأخيرة، سواء على مستوى الفئات العمرية المختلفة أو على صعيد المحترفين، حيث شارك ما يقارب 600 لاعب ولاعبة بالإضافة إلى ارتفاع عدد حملة الأحزمة السوداء الذي وصل إلى 22 لاعباً ما يعني ارتفاعاً بنسبة 40 %.

تأكيد

وأكد محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن النجاح الكبير الذي حققته البطولة كان نتيجة للتنسيق المشترك بين كافة الأطراف المعنية، وبالأخص بنك أبوظبي الأول في مصر وهو الراعي الرسمي للبطولة، مؤكداً أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق دون تضافر الجهود من قبل جميع الشركاء.

وقال: «يعكس توسع انتشار رياضة الجوجيتسو في مصر الاهتمام والإقبال الكبيرين من اللاعبين، ويترجم أيضاً خطط واستراتيجيات ترويج الرياضة بين مختلف فئات المجتمع».

وأضاف: «إن النجاح التنظيمي والتسويقي لهذا الحدث كان ثمرة تعاون حيوي بين الشركاء الاستراتيجيين الذين آمنوا بأهمية هذه الرياضة وشاركوا في دعمها بشكل كبير، لتكون جزءاً أساسياً من ثقافة الرياضة في مصر».

الجدير بالذكر أن هذه البطولة تمثل بداية لمرحلة جديدة من البطولات الكبرى في مصر، حيث ستعلن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو قريباً عن موعد البطولة المقبلة، في خطوة نحو تعزيز مكانة الجوجيتسو في المنطقة العربية.