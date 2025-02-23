مصر تتصدر بطولة أفريقيا لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

اختتمت، مساء أمس، بطولة أفريقيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت على مدار بومين في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، بمشاركة 515 لاعباً ولاعبة من 34 دولة، من بينهم 22 من نخبة المحترفين أصحاب «الحزام الأسود». وشهدت البطولة مستويات تنافسية كبيرة، برعاية بنك أبوظبي الأول، وبدعم من وزارة الشباب والرياضة المصرية.

حضر فعاليات البطولة، مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وعبد الباسط المرزوقي، نائب رئيس البعثة للشؤون القنصلية بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، ومحمد شعراوي، رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، ومحمد المرزوقي، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأسفرت النتائج عن فوز جمهورية مصر العربية بالمركز الأول، برصيد 14000 نقطة، وحلت روسيا في المركز الثاني برصيد 11200 نقطة، وجاءت في المركز الثالث البرازيل برصيد 11000 نقطة. وتوجه طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لمسيرة الجوجيتسو التي جعلت الإمارات مركزاً عالمياً لهذه الرياضة.

كما أعرب عن خالص شكره إلى عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، على متابعته الدائمة لخطط التوسع وتعزيز الحضور العالمي، وإلى السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر، نظير دعم السفارة للبطولة.