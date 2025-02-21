«قارية» رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو اليوم في مصر

تنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بطولتها القارية اليوم وغداً بالصالة المغطاة في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية. يأتي هذا الحدث استمراراً للنجاح الكبير الذي حققته وتحققه الرابطة في تنظيم البطولات في مختلف دول العالم باعتبارها أكبر مطور للعبة في العالم، ما يعكس النمو الكبير لرياضة الجوجيتسو في مصر وأفريقيا ومختلف دول العالم.

وتقام البطولة بالتعاون بين الاتحادين الإماراتي والمصري للجوجيتسو، وبرعاية بنك أبوظبي الأول، الراعي الرسمي لبطولات الجوجيتسو في مصر، وتهدف إلى تعزيز انتشار اللعبة في المنطقة، وتوفير منصة مميزة للاعبين من مختلف أنحاء العالم للتنافس في أجواء احترافية، في وقت تشهد فيه اللعبة نمواً كبيراً في جمهورية مصر العربية.

وستشهد البطولة القارية مشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين في مختلف الفئات العمرية والتنافسية، بدءاً من الأطفال والناشئين، ووصولاً إلى الأساتذة والمحترفين. وتفتح البطولة المجال للمشاركين من مختلف الدول لتبادل الخبرات، ما يساهم في تعزيز مكانة الجوجيتسو كأداة لبناء الشخصية والتفاعل الإيجابي بين الشعوب.

وأكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن البطولة تمثل حدثاً رياضياً بارزاً على المستوى القاري، وتقام في إطار دعم وتعزيز العلاقات الرياضية بين الإمارات ومصر، والعمل على نشر وتطوير اللعبة في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن التعاون بين رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو والاتحاد المصري وبنك أبوظبي الأول، خطوة مهمة نحو تعزيز المستوى الفني للعبة، والاستفادة من قيمها في بناء جيل رياضي قوي يتميز بالانضباط والصبر والتحمل وقوة الشخصية.

وقال الهاشمي، إن إقامة البطولة إلى مصر هذا العام تمثل تأكيداً على استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو الخاصة بنشر وتطوير اللعبة في أرجاء العالم كافة، وتعزيز التعاون الرياضي مع كل الدول، جنباً إلى جنب مع تأكيد دور أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية تكتشف المواهب وتصنع النجوم، وتنظم أقوى وأهم البطولات في العالم.

وأكد محمد شعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، أن البطولة القارية خطوة مهمة في نشر وتطوير اللعبة في مصر وأفريقيا، لأنها توفر منصة مثالية لرفع مستوى التنافس الفني بين اللاعبين من مختلف الدول، مشيراً إلى الحرص على توفير بيئة احترافية تتيح للاعبين المصريين فرصة الاحتكاك بالمدارس المختلفة، بما يسهم في تأهيلهم بشكل أفضل للمشاركة في البطولات العالمية الكبرى.

وتستقطب البطولة القارية اهتماماً كبيراً من محبي رياضة الجوجيتسو في مصر، حيث تشهد البلاد صعوداً ملحوظاً في عدد ممارسيها، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتطوير هذه الرياضة في المنطقة.