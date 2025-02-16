21 ميدالية لـ«شباب الجوجيتسو» في ختام «الآسيوية»

اختتم المنتخب الوطني للجوجيتسو مشاركته في بطولة آسيا للشباب رافعاً رصيد الدولة إلى 21 ميدالية، ونجح لاعبو المنتخب في فئة تحت 18 عاماً في حصد 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين، و3 فضيات، و6 ميداليات برونزية، في اليوم الأخير من المنافسات.

وشهدت البطولة نزالات قوية ومستويات تنافسية عالية، وأثبت أبناء وبنات الوطن جدارتهم وتفوقهم، وأظهروا روحاً قتالية عالية وخاضوا نزالات قوية أمام نخبة من أبرز اللاعبين في القارة، ليضيفوا إنجازاً جديداً إلى سجل الدولة الحافل في هذه الرياضة.

ونجح في التتويج بالذهب كل من عبيد الكتبي في وزن «52 كجم»، وسالم القبيسي «56 كجم»، فيما أحرز الميداليات الفضية فاطمة الكثيري «44 كجم»، وغلا الحمادي «48 كجم»، وأحمد الشامسي «48 كجم»، أما الميداليات البرونزية، فقد كانت من نصيب هيرة الظاهري «40 كجم»، وحنين الخوري «57 كجم»، وزينب المنصوري «70 كجم»، وعائشة الجنيبي «63 كجم»، وحارب الحمادي «62 كجم»، وزايد الحوسني«85 كجم».