«جوجيتسو الناشئين» يحصد 11 ميدالية آسيوية

اختتم منتخب الإمارات للجوجيتسو منافسات فئة تحت 14 عاماً في كأس آسيا للناشئين بتحقيق 11 ميدالية ملوّنة، بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات وست ميداليات برونزية في يوم تخللته مواجهات قوية بين أبرز المواهب الآسيوية.

وقدّم لاعبو المنتخب مستويات فنية رفيعة قادتهم إلى تحقيق نتائج تعزز من مكانة الدولة الرائدة على خارطة رياضة الجوجيتسو القارية والدولية.

ونجح لاعبا المنتخب عمر منصور البلوشي وزن (32 كجم)، وخليفة اليماحي وزن (48 كجم) في تحقيق الميدالية الذهبية، فيما حقق الميدالية الفضية عمر الجابري وزن (48 كجم)، وحمدان خالد محمد وزن (62 كجم)، وسيف جمعة يعقوب وزن (69 كجم)، وتمكّن شيخان سيف غازي (-32 كجم)، عبد الرحمن طاهر البريكي (-36 كجم)، علي موفّق النجار (-44 كجم)، وأحمد سهيل وزن (52 كجم)، والغيث البادي (-56 كجم)، والذيب العولقي وزن (69 كجم)، في إحراز الميدالية البرونزية.

وأشاد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، بأداء المنتخب، مؤكداً أن النتائج التي تم تحقيقها تعد ثمرة العمل الجاد والبرامج التدريبية المتطورة التي يتبناها الاتحاد بدعم لامحدود من القيادة الرشيدة.

وقال الشامسي: «النجاح الذي حقّقه منتخبنا في فئة تحت 14 عاماً يعكس استراتيجية الاتحاد في بناء قاعدة قوية.