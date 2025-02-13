«جودو الإمارات» يشارك في بطولة طشقند غراند سلام

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة طشقند غراند سلام؛ ثاني بطولات الاتحاد الدولي الكبرى لموسم 2025، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان خلال الفترة من 28 فبراير الحالي إلى الثاني من مارس المقبل.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، أن المشاركة في بطولة طشقند غراند سلام بنخبة لاعبي منتخب الشباب الذين برزوا مؤخراً في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية، تمثل بداية إعداد منتخب الرديف وإكسابهم الخبرات الدولية اللازمة دعماً للمنتخب الأول الذي يجري إعداده من الآن لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وأضاف أن الجودو الإماراتي يسير بخطى مدروسة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة، وصناعة الأبطال القادرين على تمثيل الإمارات والمنافسة على حصد الألقاب في كافة المحافل الدولية.