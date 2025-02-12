«شباب الجوجيتسو» يخوض تحدي «آسيوية تايلاند»

يستعد المنتخب الوطني للجوجيتسو للمشاركة في كأس آسيا للناشئين تحت 14 عاماً، وبطولة آسيا للشباب تحت 16 و18 عاماً، والتي ستقام منافساتهما بداية من غد وتختتم السبت المقبل بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

وتضم بعثة المنتخب الوطني مجموعة من اللاعبين في فئتي الناشئين والشباب، حيث يشارك منتخب تحت 14 عاماً في النسخة الأولى من كأس آسيا للناشئين، بينما يشارك منتخب الشباب في النسخة الثانية من بطولة آسيا للشباب تحت 16 و18 عاماً.

ويسعى لاعبو ولاعبات الإمارات إلى مواصلة تفوقهم الآسيوي وتعزيز رصيدهم من الإنجازات، مستندين إلى الأداء المميز الذي قدّمه المنتخب في النسخة السابقة من بطولة آسيا للجوجيتسو للشباب التي استضافتها أبوظبي العام الماضي.

وقال إبراهيم الحوسني، مدرب منتخب الناشئين: «نخوض هذه البطولة بأعلى درجات الجاهزية، وقد حرصنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ برامج تدريبية مكثفة تهدف إلى تعزيز مهارات اللاعبين على المستوى الفني والتكتيكي.

وتوفر هذه المشاركة الأولى من نوعها للاعبينا الناشئين في بطولة آسيا بيئة مثالية لاكتساب الخبرة في أجواء تنافسية، بما يسهم في تطوير استراتيجياتهم.