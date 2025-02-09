انطلاقة قوية للجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو

انطلقت أمس فعاليات الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لمنافسات فئة «بدون البدلة» في نادي النصر بدبي، بمشاركة واسعة من لاعبي الجوجيتسو من أبرز أندية وأكاديميات الدولة.

وتقام البطولة على مدار يومين، حيث شهد اليوم الأول منافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، والذين قدموا أداءً مميزاً وأظهروا مهارات عالية سعياً لحصد أكبر عدد من النقاط، والاستفادة من نظام التصنيف المتبع في البطولة والذي يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز روح التنافسية بين اللاعبين والأندية. ويشهد اليوم الثاني من البطولة منافسات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة.

وفي ختام منافسات اليوم الأول تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الترتيب لفئة بدون البدلة، وتلاه نادي العين للجوجيتسو وصيفاً، وأكاديمية أدما في المركز الثالث.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لمنافسات فئة «بدون البدلة» تقدم تجربة استثنائية للمواهب الشابة، حيث تمنحهم فرصة للتفكير السريع وتنفيذ تقنيات دقيقة تعزز من قدراتهم الفنية والمهارية، بما يسهم في تطوير أدائهم وصقل مهاراتهم».

وأضاف: «تمثّل هذه البطولة منصة مهمة لتطوير مستوى اللاعبين في مختلف الفئات العمرية، واختبار مهاراتهم، كما تُنمي لديهم روح التحدي والثقة بالنفس، وتسهم في غرس قيم رياضية نبيلة مثل الانضباط، والالتزام، والاحترام. كما أنها تهيئ اللاعبين للتعامل مع مختلف التحديات في مسيرتهم الرياضية».

وتابع البطران: «في خطوة مميزة، كانت بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أول فعالية تضيف فئة تحت 12 عاماً إلى منافسات «بدون البدلة» خلال نسختها الأولى العام الماضي، بهدف تمكين الأجيال الناشئة من التكيف مع بيئة المنافسات الاحترافية منذ الصغر، وإعدادهم بشكل متكامل بدنياً وذهنياً، ما يؤهلهم ليصبحوا نواة لمستقبل الجوجيتسو في الدولة».

بطولة مهمة

وقال فريد القيواني، المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية: «نتشرف في نادي النصر باستضافة بطولة مهمة تحمل اسماً غالياً ونحن على تواصل وتعاون دائمين مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو ونسهم من خلال استضافة البطولة في تعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو وزيادة شعبيتها، ونتطلع لاستضافة المزيد من البطولات».

وقال جليسون بيرتولوت، مدرب في نادي يو إف سي جيم: «يسعدنا أن نشارك في هذه الفعالية، ونحاول دوماً التواجد بأكبر عدد ممكن من اللاعبين. ونحرص على المشاركة في مختلف البطولات لأجل تطوير خبرات لاعبينا ومنحهم فرصة إبراز قدراتهم».

وتقول حمدة أنوهي شقيقة اللاعب فارس أنوهي من أكاديمية أدما الذي فاز بذهبية وزن 38 كجم فئة تحت 12 عاماً: «فخورة بفوز أخي بالميدالية الذهبية في هذه البطولة المهمة، وهذا لم يتحقق إلا بفضل التزامه بالتدريب يومياً، حيث يعكس هذا الإنجاز جهوده المستمرة وتفانيه في تطوير مهاراته. ونشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو على دعم اللاعبين ومواصلة تنظيم البطولات على مدار العام».

وحظيت البطولة بحضور جماهيري كبير من العائلات ومحبي الرياضة الذين توافدوا لتشجيع أبنائهم، واستمتعوا بمجموعة من الفعاليات المصاحبة التي تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية، والتبادل الثقافي، وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي.



