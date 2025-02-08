الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو اليوم

تنطلق اليوم، منافسات الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، والمخصصة لفئة «بدون البدلة»، في الصالة الرياضية بنادي النصر بدبي، وسط إقبال كبير من لاعبي الأندية والأكاديميات في الفئات العمرية المختلفة.

وتستقطب الجولة الثانية من البطولة مشاركة واسعة في فئات الأشبال والناشئين والشباب والكبار والأساتذة، حيث يشهد اليوم الأول منافسات تحت 12 و14 و16 عاماً، فيما يشهد اليوم الثاني منافسات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، أن البطولة تعد نموذجاً في تطوير اللاعبين وإعدادهم لخوض الاستحقاقات المحلية والدولية، وأن المشاركة الواسعة من اللاعبين والأندية في منافسات «بدون البدلة» تعكس مدى تطور رياضة الجوجيتسو في الدولة.

والإقبال عليها من الفئات المختلفة، موضحاً أن الحدث ليس مجرد محطة لصقل المواهب الصاعدة، بل هو فرصة للاعبين من المستويات كافة لاختبار تكتيكاتهم وتطوير مهاراتهم في بيئة تنافسية عالية المستوى، بما يعزز من قوة المنافسة ويثري الجانب الفني للبطولة.

وقال: «إن منافسات «بدون البدلة» تعد تحدياً فنياً خاصاً؛ إذ تتطلب من اللاعبين التكيف مع إيقاع مختلف للنزال يعتمد على المهارة والمرونة والسرعة بشكل أكبر من أساليب السيطرة التقليدية، وهو ما يجعل هذه البطولة منصة مثالية للاعبين لاكتساب خبرات جديدة وتعزيز إمكانياتهم، سواء كانوا في بداية مسيرتهم أو من بين أبرز نجوم الجوجيتسو في الدولة».

وتؤدي البطولة دوراً هاماً في تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة، حيث تجمع اللاعبين وعائلاتهم في أجواء مفعمة بالحماس والتفاعل، ما يسهم في ترسيخ بيئة رياضية محفزة تشجع الأجيال الجديدة على ممارسة الرياضة.