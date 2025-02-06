زايد الكثيري يخوض تحدي «ون» 20 الجاري

يترقب عشاق الرياضات القتالية الأجواء الحماسية والنزالات القوية مع قرب انطلاق فعاليات عرض «ون 171: قطر» في صالة لوسيل الرياضية يوم 20 فبراير الجاري، حيث تشهد البطولة مشاركة نخبة من نجوم المنطقة والعالم، وفي مقدمتهم بطل الجوجيتسو الإماراتي زايد الكثيري، والذي لمع نجومه في بطولات إقليمية وعالمية عديدة.

تألق الكثيري وحقق سابقة مميزة، كأول لاعب جوجيتسو إماراتي من حملة الحزام الأسود يحرز لقب بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو (ADWPJJC)، كما فاز بلقب بطولة الاتحاد الدولي للجوجيتسو البرازيلي (IBJJF) لعموم أمريكا لفئة الحزام الأسود.

ويستعد البطل الإماراتي لخوض نزال قوي أمام الكويتي جراح الهزاع بقواعد مصارعة الإخضاع.

ثقة

وقال الكثيري: «جراح لاعب لا يستهان به ويتمتع بخبرة كبيرة في نزالات الجرابلينج وشارك في بطولات عديدة، وهذا هو النزال الأول الذي يجمعني به.

ورغم أنني حديث العهد في الجرابلينج، حيث سيكون هذا نزالي الثاني بهذه الفئة للحزام الأسود، بعد مشاركتي العام الماضي في أول نزال لي ضمن إطار بطولة كاراتيه كومبات، إلا أنني واثق بأن مهارتي في فئة البدلة لا تقل عن فئة بدون البدلة، وسأحاول استخدام نقاط ضعف الهزاع لحسم النزال».

وخلافاً لبطولات الجوجيتسو التقليدية التي تستخدم البساط ونظام النقاط لأجل تحديد الفائز، تتألف النزالات في بطولة «ون» من جولة واحدة تمتد عشر دقائق، وتعتمد نظاماً مختلفاً يستند إلى الفوز بالإخضاع حصراً.

وأكد الكثيري ثقته بقدراته وسعيه للاستفادة من كل هذه الجوانب لتحقيق الفوز، وقال: «دائماً ما أسارع في بطولات الجوجيتسو التقليدية للضغط على الخصم والحصول على إخضاع، لأن النزال لا يتعدى خمس دقائق، وأعتقد بأن مدة النزال الطويلة في بطولة ون ستمنحني الوقت الكافي لتحقيق الإخضاع، إلى جانب إمكانية الاستفادة من القفص للسيطرة على خصمي».

ويدرك الكثيري حجم المسؤولية التي تنتظره، كأول لاعب إماراتي يشارك في بطولة «ون»، حيث قال: «شعوري لا يوصف بأن أكون أول رياضي إماراتي يشارك في هذه البطولة المهمة التي خرّجت أساطير في فنون القتال، ومجرد الوصول إلى هذه المنصة يعني لي الكثير.

ورغم المسؤولية الكبيرة، إلا أنني عازم على تمثيل دولة الإمارات بأحسن صورة، ورفع علم الدولة أمام العالم».