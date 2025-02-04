إقبال على المشاركة في الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، يومي السبت والأحد المقبلين، على صالة نادي النصر بدبي، وتخصيصها لمنافسات «بدون البدلة»، للاعبين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وأكد الاتحاد، أمس، أن هناك إقبالاً على المشاركة في الحدث من خلال تزايد معدلات التسجيل على موقع البطولة، وأن المنافسات سوف تشمل فئات الأشبال والناشئين والكبار والأساتذة، بدءاً من عمر 10 سنوات فما فوق، في أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية تعكس قوة البطولة وقدرتها على استقطاب المواهب وأصحاب الخبرة على حدٍ سواء.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة في نسختها الثانية تشكّل نموذجاً رائداً في تطوير المواهب على المستويات الفنية والبدنية والذهنية وصناعة الأبطال للمستقبل، مشيراً إلى أن منافسات «بدون البدلة»، تتيح للاعبين تجربة خطط وأساليب مبتكرة، ما يعزز من إمكانياتهم على التكيف مع تحديات النزال المختلفة.

وأوضح الظاهري أن الإقبال على المشاركة في منافسات «بدون البدلة»، يعكس التطور المستدام للرياضة، والاهتمام المتزايد بها على مختلف المستويات، وأصبحت مشاركة الفئات العمرية الصغيرة تمثّل إحدى ركائز البطولة، ما يعكس نجاح استراتيجية الاتحاد في الكشف عن أجيال جديدة من المواهب والأبطال.

وتعد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، واحدة من أهم البطولات المحلية، حيث تعتمد نظام تصنيف متكامل، يعزز روح التنافسية بين الأندية والأكاديميات المشاركة، ويسهم في رفع مستوى الأداء العام للرياضيين.