14 بطولة لـ«أبوظبي إكستريم ADXC» في 7 دول و5 قارات

أعلنت منظمة «أبوظبي إكستريم ADXC»، البطولة الرائدة عالمياً في النزالات القتالية للجوجيتسو والجرابلنج، عن خطتها الطموحة حيث تستعد لتنظيم 14 نسخة جديدة في 7 دول ضمن 5 قارات، بما يعكس التوسع المستمر للبطولة وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات القتالية على الساحة الدولية.

وتتضمن أجندة البطولات لعام 2025 سلسلة من الفعاليات القتالية الكبرى، تبدأ مع النسخة التاسعة في فرنسا أبريل المقبل، وتليها النسخة العاشرة في روسيا مايو المقبل، ثم النسخة الحادية عشرة في أستراليا خلال يونيو 2025، وصولاً إلى النسخة الثانية عشرة في البرازيل خلال يوليو من العام نفسه.

ويختتم عام 2025 بمحطتين بارزتين في الإمارات خلال شهري أكتوبر وديسمبر بالنسختين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، مما يعزز دور أبوظبي مركزاً رئيسياً لرياضات القتال والتحدي.

أما في عام 2026، فتنطلق البطولة مع النسخة الخامسة عشرة من الصين، ثم تعود إلى فرنسا للنسخة السادسة عشرة، قبل أن تحط رحالها في روسيا للنسخة السابعة عشرة.

وتستمر البطولة في توسعها العالمي مع النسخة الثامنة عشرة في أستراليا، ثم النسخة التاسعة عشرة في البرازيل، قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع النسخة العشرين. ويختتم العام بنسختين مميزتين في الإمارات، حيث تستضيف النسختين الحادية والعشرين والثانية والعشرين.