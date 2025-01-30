«الجوجيتسو» يواصل دوره الرائد في تعزيز التلاحم وترسيخ قيم المجتمع

سلط اتحاد الإمارات للجوجيتسو - في إطار إعلان القيادة الرشيدة عام 2025 عاماً للمجتمع- الضوء على جهوده في تعزيز التلاحم والتماسك المجتمعي، من خلال المبادرات والبرامج المتنوعة، التي تعتمد بشكل أساسي على الأسرة بوصفها نواة للمجتمع وأهمية حضورها وتأثيرها في المشهد بالنسبة للاعبين واللاعبات.

وأكد الاتحاد حرصه طوال العام على تنظيم بطولات وفعاليات، تستهدف مختلف فئات المجتمع.

ومن بين أبرز الفعاليات بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي انطلقت العام الماضي، وتقام جولاتها في مختلف إمارات الدولة، بمشاركة فئات عمرية متنوعة، تبدأ من 4 سنوات فما فوق، وتهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية.

وقال عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: إن الإعلان عن 2025 عاماً للمجتمع، فرصة لإبراز دور رياضة الجوجيتسو في دعم التلاحم المجتمعي، فهي تمثل أسلوب حياة يعكس قيم الوحدة والتعاون والصبر والانضباط، ونسعى من خلال فعالياتنا وشراكاتنا مع المؤسسات الوطنية، إلى بناء مجتمع صحي نشط، يضع الأسرة في صلب اهتماماته، ونواصل تطوير مبادرات تعزز التماسك الاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.

وأكد الاتحاد أنه في إطار الشراكات المجتمعية يرتبط باتفاقيات تعاون وثيق مع العديد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وإحدى تلك المؤسسات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، التي تسهم بدور بارز في دعم الفعاليات الرياضية، ومن أبرز أوجه هذا التعاون إنشاء «الحي الرياضي» في بطولات الجوجيتسو، والذي يمثل منصة مجتمعية مبتكرة، تجمع بين الرياضة، والترفيه، والثقافة، ما يعزز التلاحم الاجتماعي، ويشجع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي، وبالإضافة إلى ذلك يواظب على تنظيم مبادرات ملهمة.