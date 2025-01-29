85 لاعباً يمثلون الإمارات في «آسيوية الناشئين والشباب» للجوجيتسو

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا للناشئين للجوجيتسو المخصص لفئة تحت 14 عاماً وبطولة آسيا للشباب للجوجيتسو المخصصة لفئتي تحت 16 و18 عاماً، المقرر إقامتهما في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2025.

وضمّت قائمة المنتخب 20 لاعباً للمشاركة في كأس آسيا للناشئين، و65 لاعباً ولاعبة للمشاركة في بطولة آسيا للشباب للجوجيتسو.

واستضافت العاصمة أبوظبي بطولة آسيا للشباب للجوجيتسو في نسختها السابقة عام 2024، حيث تألق المنتخب الوطني بإحراز 41 ميدالية، بواقع 11 ذهبية و8 فضيات و22 برونزية. ويتطلع المنتخب الوطني في النسخة المقبلة إلى البناء على هذا النجاح اللافت والمنافسة بقوة على اللقب، لترسيخ مكانته كأحد أقوى منتخبات الجوجيتسو في القارة الآسيوية.