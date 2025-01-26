انطلاقة قوية لـ«الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة»

انطلقت أمس منافسات اليوم الأول من النسخة الأولى لبطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في مبادلة أرينا بأبوظبي، وتميزت بمشاركة واسعة من المواهب الناشئة التي تمثل مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وشهد اليوم الأول نزالات قوية لفئات الأشبال ( D 11 - 10عاماً)، والناشئين ( C 13 - 12 عاماً)، والناشئين ( B 15 - 14 عاماً).

وتألق الناشئون في استعراض مهاراتهم وقدراتهم الفنية.

وشهدت المدرجات تفاعلاً كبيراً مع النزالات الحماسية والمنافسات القوية، ما أسهم في تعزيز أجواء الإثارة والتشويق، خصوصاً في ظل تقارب المستويات والأداء.

وقال محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «إطلاق هذه البطولة لأول مرة وإتاحة الفرصة أمام مشاركة كافة الفئات تعكس حرص الاتحاد ومساعيه لتعزيز نمو وتطور رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وتشهد البطولة مشاركة فئة الأشبال D لأول مرة، ما يجسد جهود الاتحاد في الكشف عن المواهب وصقلها في مرحلة مبكرة من مسيرتهم وإعدادهم لتمثيل الدولة في المحافل الدولية».

وأشاد الظاهري بالإقبال الكبير من قبل لاعبي الأندية والأكاديميات على المشاركة، فضلاً عن التفاعل المميز من الجماهير وتشجيعها المتواصل، ما يرسخ مكانة هذه الرياضة ويشكل حافزاً للتميز والتطور المستدام لدى اللاعبين.

وقالت حسناء جابر، مدربة في أكاديمية أدما: «يسرنا أن نشارك في هذه البطولة مع لاعبين ولاعبات في مختلف الفئات.

وتشكل هذه البطولة منصة مميزة تمنح المشاركين فرصة اختبار قدراتهم وخوض النزالات والتعود على أجواء البطولات الاحترافية، لا سيما في ظل هذا التنظيم المميز الذي نراه اليوم.

وقد حرصنا على الإعداد والتحضير الجيد للبطولة، حيث واظب اللاعبون على خوض ثلاث حصص تدريبية أسبوعياً».