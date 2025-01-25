تتويج الفائزين في بطولة رئيس الدولة للجوجيتسو على مستوى وزارة الدفاع

توج سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، بحضور معالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بوزارة الدفاع.. الفائزين في النسخة الثامنة من بطولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للجوجيتسو على مستوى وزارة الدفاع،.

والتي أقيمت في صالة الألعاب الجماعية بقيادة مركز التربية الرياضية العسكري في أبوظبي. شارك في المنافسات عدد كبير من اللاعبين الحاصلين على الأحزمة المختلفة.

كما اشتملت البطولة على منافسات الأحزمة الملونة لفئة العمومي من 18 إلى 29 سنة، وفئة الأساتذة عمر 30 سنة فما فوق، إذ توجت قيادة القوات البرية بدرع التفوق لبطولة محمد بن زايد الثامنة للجوجيتسو وحصلت على كأس المركز الثاني قيادة حرس الرئاسة، وعلى كأس المركز الثالث قيادة القوات الجوية.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار اهتمام القيادة بأهمية وقيمة رياضة الجوجيتسو، ودورها في المساهمة في رفع الروح المعنوية، وزيادة الثقة بالنفس، والجرأة والتحدي والمثابرة، تحت مظلة المنافسة الشريفة، بالإضافة إلى الدور الكبير لهذه الرياضة في تطوير القدرات البدنية والقتالية لمنتسبي وزارة الدفاع.

يذكر أن تدريب رياضة الجوجيتسو بدأ رسمياً في القوات المسلحة في مارس 2015، وانطلقت بالتوقيت نفسه عام 2016 بطولة درع التفوق لبطولة محمد بن زايد للجوجيتسو الأولى لتواكب التطورات السريعة التي شهدتها اللعبة في الدولة حتى أصبحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو على مستوى العالم.

وحقق فريق وزارة الدفاع للجوجيتسو العديد من الإنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إذ شهد عام 2023 تكريم الفريق من قبل اتحاد الإمارات للجوجيتسو بجوائز درع المركز الأول كأفضل فريق على مستوى الدولة. كما شهد عام 2024 تكريم الفريق من قبل اتحاد الإمارات للجوجيتسو بدرع المركز الأول كأفضل فريق على مستوى العالم في فئة الماستر فوق 30 سنة، ودرع المركز الأول في بطولة «غراند سلام» جولة روما، ودرع المركز الأول في بطولتي دبي وآسيا الدوليتين.