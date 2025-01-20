ختام الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو

اختتمت منافسات الجولة الأولى من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، أمس، بعد ثلاثة أيام من الحماس والتشويق والنزالات القوية. وحظيت البطولة بحضور جماهيري كبير من العائلات، ومحبي الرياضة، الذين كانوا حاضرين في مدرجات مبادلة أرينا، واستمتعوا بباقة من الفعاليات المصاحبة، التي أسهمت بتعزيز المشاركة المجتمعية، والتبادل الثقافي، وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي. واحتضنت الجولة الأولى من البطولة في يومها الختامي مشاركة واسعة من الأشبال تحت 12 عاماً، والبراعم من عمر 4 - 8 سنوات، مما أضفى أجواء مفعمة بالحيوية والحماسة على المنافسات، وأظهر المشاركون مهارات واعدة وإصراراً كبيراً على تقديم أفضل ما لديهم أمام جمع كبير من أفراد أسرهم وعائلاتهم.

وفي ختام نزالات الجولة الأولى جاء نادي بني ياس للجوجيتسو في صدارة المنافسات، بينما حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مركز الوصيف، ونادي نادي العين للجوجيتسو المركز الثالث.

وحضر منافسات اليوم الثالث من البطولة الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان؛ وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو؛ وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي؛ ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وخلف عبدالله الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بصندوق أبوظبي للتقاعد؛ وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة؛ والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة؛ وسهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وعبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي.

وقال فهد علي الشامسي: «الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو حققت العديد من المكاسب والنجاحات، سواء من حيث التنظيم المميز أو المشاركة الواسعة للأندية والأكاديميات، فضلاً عن الحضور الجماهيري، الذي يعكس تنامي شعبية الرياضة، ونجاح خطط وإستراتيجيات الاتحاد في نشرها وتطويرها».

من جانبه قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة: «نعتز بهذه البطولة، ويسرنا أن نرى هذا المستوى الرفيع من التنظيم وفق أرقى المعايير، ولا سيما أنها تسهم في صقل مهارات اللاعبين واللاعبات، وتعزز قدراتهم، وتشكل حافزاً قوياً يستقطب مزيداً من الممارسين، وبالتالي تعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو، وتعميم فوائدها البدنية والذهنية على المجتمع الإماراتي».