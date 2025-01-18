إثارة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

وسط حضور جماهيري غفير وأجواء استثنائية من الحماس والأداء الرفيع، انطلقت أمس منافسات الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في مبادلة أرينا في أبوظبي.

حضر المنافسات معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسارة عوض مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وسيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

ومحمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام لقطاع الشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة – أبوظبي، والبروفيسور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، والمهندس علي محمد الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «تدوير».

والدكتور عبدالله الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، وعمر عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال النقل والتوزيع في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة». وشهد اليوم الأول نزالات فئة الكبار والأساتذة والشباب (تحت 18 عاماً). وفي ختام منافسات اليوم الأول من الجولة الأولى نجح نادي بني ياس في تحقيق الصدارة، بينما حققت أكاديمية M.O.D مركز الوصيف، وجاء نادي العين في المركز الثالث.