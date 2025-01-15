النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق الجمعة

شهدت الأسابيع الأخيرة إقبالاً كبيراً من اللاعبين واللاعبات في مختلف إمارات الدولة على التسجيل للمشاركة في الجولة الأولى من النسخة الثانية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو المخصصة لفئة البدلة والتي ستنطلق بعد غدٍ في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي بمشاركة واسعة من أبرز أكاديميات وأندية الدولة ضمن فئات البراعم، والأشبال، والناشئين، والشباب، والكبار، والأساتذة.

وتشهد الجولة الأولى من البطولة معدلات تسجيل غير مسبوقة، حيث بلغ عدد اللاعبين المسجلين حتى الآن أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن النسخة الأولى من البطولة حققت نجاحاً استثنائياً ورسخت مكانتها كإحدى أبرز البطولات الرياضية على الساحة المحلية، واستقطبت أكثر من 10.000 لاعب ولاعبة عبر خمس جولات، تميزت جميعها بمستويات تنافسية عالية، وكانت منصة بارزة لاكتشاف المواهب وصقلها، وساهمت في تطوير مهارات اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية.

وأضاف: «تفتتح النسخة الثانية من البطولة منافسات الموسم الجديد لتكون امتداداً لهذا النجاح، إذ تستند على المكاسب التي حققتها النسخة الأولى، وتعزز من مكانتها كحدث رياضي استثنائي يسهم في الارتقاء برياضة الجوجيتسو محلياً ودولياً. وتشكل النسخة الأحدث من البطولة فرصة للاعبين واللاعبات لمواصلة تطوير مهاراتهم ضمن بيئة تنافسية مثالية، تعكس تطلعات القيادة الرشيدة في دعم الرياضة وصناعة أجيال متميزة من الأبطال».

وتعتمد المنافسات على نظام تصنيف شامل يهدف إلى تعزيز روح التنافس وتطوير المهارات الفردية والجماعية. وتبدأ المنافسات بنزالات فئة الكبار والأساتذة والشباب (تحت 18 عاماً).