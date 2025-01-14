17 ميدالية لأبطال الإمارات في «دولية زغرب للجوجيتسو»

حقق أبطال الإمارات للجوجيتسو 17 ميدالية ملونة، بواقع 7 ذهبيات، و9 فضيات، وبرونزية واحدة في بطولة زغرب الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي اختتمت أول من أمس، بمشاركة 239 لاعباً ولاعبة من 20 دولة يمثلون 40 أكاديمية رياضية. وشهدت البطولة مشاركة 20 لاعباً إماراتياً قدموا مستويات متطورة.

ونجحت شمسة الكتبي في حصد ذهبيتي فئة المحترفين للحزام البنفسجي وزن 62 كجم، في منافسات البدلة وبدون بدلة، كما تمكنت أسماء الصبيحي من الفوز بفضيتي فئة المحترفين بالحزام البنفسجي وزن 62 كجم، في منافسات البدلة وبدون بدلة.

وأضاف سعيد المزروعي فضيتي فئة المحترفين وزن 69 كجم بالحزام الأسود، ووزن 77 كجم في منافسات البدلة وبدون بدلة، وحصدت سناء الكعبي ذهبية فئة «الهواة» بدون بدلة في وزن 49 كجم، وفاز عبيد الكعبي بذهبية فئة الأساتذة بحزام أسود وزن 77 كجم بدون بدلة، بالإضافة إلى برونزية في منافسات البدلة.

ونجح عبدالله الهاشمي في الفوز بذهبية البدلة بحزام بنفسجي وزن 77 كجم، وفضية بدون بدلة، وحصد محمد الدرمكي ذهبيتي فئة المحترفين لوزن 69 كجم، في البدلة وبدون بدلة للحزام البنفسجي، وفاز سعيد البلوشي بفضيتين في فئة الهواة وزن 120 كجم، وأيمن المسماري بفضية فئة الأساتذة للحزام الأزرق وزن 85 كجم، وجاسم الدرمكي بفضية فئة الأساتذة وزن 77 كجم.