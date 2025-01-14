36 بطولة محلية ودولية في موسم الجوجيتسو

كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن أجندة بطولاته للموسم الجديد 2025، التي تتضمن تنظيم واستضافة 36 بطولة للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على الصعيدين المحلي والعالمي، وتشمل الأجندة تنظيم بطولات محلية بارزة مثل بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس أم الإمارات للجوجيتسو، والنسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئتي «البدلة» و«بدون البدلة».

وفي إطار حرص الاتحاد على دعم الفئات السنية، واكتشاف المواهب وصقل الأبطال، يشهد الموسم الجديد 8 جولات من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، 5 منها مخصصة لفئة منافسات البدلة، و3 لمنافسات فئة بدون البدلة، والتي ستقام خلال أشهر يناير، وفبراير، وأبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو، وسبتمبر، وأكتوبر، استكمالاً للنجاح غير المسبوق للنسخة الأولى.

أما على صعيد المنافسات المحلية الأبرز فيقام كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو هذا العام في شهر مارس، بينما ينطلق كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في أغسطس، وكأس أم الإمارات للجوجيتسو في مارس، وهي البطولات المحلية الكبرى، التي تقتصر المشاركة فيها على الأندية والأكاديميات المحلية.

وتشهد الأجندة تنظيم عدد من البطولات الرمضانية ، وعلى رأسها منافسات الجوجيتسو ضمن بطولة زايد للجوجيتسو، كما تتضمن الأجندة بطولة ند الشبا الرياضية في مارس المقبل.

وتحظى بطولات رابطة أبوظبي بأهمية كبيرة لدى المحترفين من جميع أنحاء العالم، ومن أبرز هذه البطولات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو- دبي، والبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «أبوظبي»، والبطولة المحلية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو- الجولة 2 بشهر يونيو، والبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «أبوظبي»، والبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «الفجيرة» في أغسطس، والبطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «آسيا»، في سبتمبر، والبطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «العين» والبطولة المحلية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - الجولة 3 بشهر أكتوبر.

وكشفت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» عن مجموعة من البطولات الجديدة ، من بينها البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «الساحل الشرقي» في أبريل، وجولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتيسو للجرابلينج – دبي في يوليو، والبطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «الشمالية» في أغسطس، والبطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «الخليج العربي» في ديسمبر.



غراند سلام

وتستقطب جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي في مبادلة أرينا في شهر مايو المقبل نخبة من نجوم الجوجيتسو العالميين، وعدداً من أبرز المصنفين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وتعد بطولة أبوظبي إكستريم «ADXC» من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الرياضات القتالية، وتشمل أجندة البطولة لعام 2025 سلسلة من التصفيات والفعاليات الرئيسية، التي تبدأ بتصفيات «ADXC» في فبراير ومايو ونوفمبر، ويبلغ الحماس ذروته مع إقامة بطولة «ADXC» أبوظبي في أكتوبر، تليها بطولة «ADXC» العين في ديسمبر.



وتعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها السابعة عشرة الحدث الأبرز على الإطلاق ضمن أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، حيث تجمع نخبة أبطال اللعبة من مختلف القارات في مواجهة استثنائية، تحتضنها العاصمة أبوظبي، ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم.



ويشهد العام النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين للعام .



كما تتضمن أجندة الاتحاد سلسلة بطولات الفنون القتالية المختلطة للناشئين، والتي تقام منافساتها في يناير وفبراير وأبريل ومايو، وديسمبر. وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تجسد أجندة الموسم الجديد رؤية الاتحاد الطموحة لترسيخ ريادة الدولة في رياضتي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على المستويات كافة. وقد حققت الدولة إنجازات تاريخية خلال الأعوام الماضية، بفضل دعم القيادة الرشيدة والاستراتيجية المدروسة لتطوير الرياضة واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال».

وأضاف: «يتميز الموسم الجديد بتنوع كبير في البطولات التي تستهدف جميع الفئات العمرية، ما يعزز من فرص الاحتكاك القوي والتطور المستدام. وجرى التخطيط لأجندة الموسم وما تتضمنه من فعاليات وبطولات، وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الإطار، لضمان استكمال مسيرة الإنجازات واستقطاب أفضل المواهب العالمية، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة».

