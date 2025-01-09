9 بطولات عالمية وقارية لمنتخب الجوجيتسو في 2025

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أمس، عن أجندة مشاركات المنتخب الوطني برعاية «شركة مبادلة للاستثمار» في البطولات القارية والعالمية خلال عام 2025، وتضم قائمة مشاركات المنتخب 9 بطولات تمتد من فبراير حتى نوفمبر، وتتنوع ما بين بطولات قارية ودولية وعالمية .

فعلى الصعيد القاري، يستهل المنتخب مشاركاته مع بطولة آسيا للجوجيتسو للشباب، التي تقام في تايلاند من 13 إلى 15 فبراير المقبل، كما سيخوض بطولة آسيا التاسعة للجوجيتسو لفئتي الكبار وتحت 21 عاماً في الأردن من 23 إلى 25 مايو، ويشارك المنتخب يومي 24 و25 يوليو في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو، التي تقام في البحرين، وتشمل فئات تحت 14 و16 و18 و21 عاماً، إضافة إلى فئة الكبار، فضلاً عن مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين من 22 إلى 31 أكتوبر، التي تشمل فئة تحت 18 عاماً.

ويستعد المنتخب أيضاً لمشاركاته الدولية في كل من بطولة باريس الجائزة الكبرى للجوجيتسو لفئة الكبار في فرنسا يومي 26 و27 أبريل، وبطولة الجائزة الكبرى للكبار بتايلاند من 19 إلى 21 يونيو 2025.

وعلى صعيد البطولات العالمية، ستكون دورة الألعاب العالمية «شينغدو 2025»، التي تقام في الصين من 10 إلى 12 أغسطس، محطة بارزة أخرى لفئة الكبار، حيث يتطلع المنتخب إلى تكرار إنجازه الاستثنائي في الدورة الماضية التي أقيمت في برمنغهام، ألاباما في الولايات المتحدة عام 2022، ونجح حينها في تحقيق 5 ميداليات ملونة، منها ذهبيتان تاريخيتان.

وتليها بطولة العالم للجوجيتسو في تايلاند من 1 - 15 نوفمبر، وأخيراً، تختتم الأجندة بدورة التضامن الإسلامي التي تستضيفها السعودية من 17 إلى 18 نوفمبر.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «منتخبنا يدخل هذه الاستحقاقات بصفته مرشحاً قوياً للمنافسة على الألقاب ومواصلة تحقيق الإنجازات القارية والدولية والعالمية»، مشيراً إلى أن عام 2025، بما يحمله من بطولات مهمة، سيكون امتداداً لمسيرة منتخبنا الحافلة بالإنجازات وتحقيق الطموحات، ليواصل إلهام الأجيال المقبلة من اللاعبين.

ونحن محظوظون بلا شك بدعم القيادة الرشيدة لهذه الرياضة وممارسيها، التي توفر لهم كل سبل النجاح وتزودهم بدعم لا محدود مكّنهم من تصدر التصنيفات العالمية.