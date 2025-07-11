«الجوجيتسو» يستعد لـ«تشنغدو 2025»

يستعد منتخبنا الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، للمشاركة في دورة الألعاب العالمية 2025، التي تستضيفها مدينة تشنغدو في الصين، خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس، وسط تطلعات كبيرة لتكرار الإنجاز المميز الذي حققه في النسخة الماضية بالولايات المتحدة عام 2022، وتعزيز ريادته على خارطة رياضة الجوجيتسو العالمية.

ويمثل المنتخب في هذا الاستحقاق الدولي كل من محمد السويدي (69 كغم)، ومهدي العولقي (77 كغم)، وسعيد الكبيسي (85 كغم)، وأسماء الحوسني (52 كغم)، وشمسة العامري (57 كغم)، وشما الكلباني (63 كغم).

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تعكس المشاركة في بطولة كبرى بحجم دورة الألعاب العالمية، الحضور المتنامي لرياضة الجوجيتسو الإماراتية على الساحة الدولية، وهو ما لم يكن ليتحقق، لولا الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، التي وفّرت البيئة المثالية لصناعة الأبطال، وتمكينهم من المنافسة في أبرز البطولات العالمية». وأضاف الظاهري: يستعد أبناؤنا للانضمام إلى برنامج تحضيري متكامل خلال الأيام المقبلة، يتضمن معسكرات تدريبية داخل وخارج الدولة، بالإضافة إلى حصص فنية وبدنية مكثّفة، تهدف إلى الوصول بهم إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

وأكد لاعب المنتخب الوطني محمد السويدي، الذي ينافس في فئة وزن 69 كغم، أن تمثيل الدولة في هذا الحدث العالمي، يُعد لحظة تاريخية في مسيرته الرياضية، قائلاً: سندخل هذه البطولة بكل ما نملك من عزيمة وإصرار، وهدفنا أن نكون على قدر تطلعات الوطن. نقدّر حجم المسؤولية المترتبة علينا، لكننا على يقين بأن العمل الجاد والدعم الكبير الذي نحظى به، سيقودنا إلى تحقيق النتائج المرجوّة.

وقدّم منتخب الإمارات للجوجيتسو أداءً استثنائياً في دورة الألعاب العالمية الماضية، التي أقيمت في مدينة برمنغهام الأمريكية عام 2022، حيث نجح في حصد خمس ميداليات، من بينها ذهبيتان للبطل فيصل الكتبي في وزن 85 كغم والوزن المفتوح، وفضية لمحمد السويدي في وزن 69 كغم، إضافة إلى برونزيتين لشما الكلباني في وزن 63 كغم والوزن المفتوح. وقد شكّل هذا الإنجاز محطة تاريخية في مسيرة المنتخب، ورسّخ مكانة الدولة بين نخبة الدول المشاركة في البطولة.

وتُقام دورة الألعاب العالمية 2025 في تشنغدو – الصين، خلال الفترة من 7 إلى 17 أغسطس، بمشاركة نحو 5000 رياضي من 118 دولة، يتنافسون ضمن 34 رياضة متنوعة.