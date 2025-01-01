178 ميدالية ملوّنة حصاد جوجيتسو الإمارات في 2024

مع إسدال الستار على عام 2024، أصدر اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بياناً يستعرض فيه حصاد العام الذي شهد إنجازات استثنائية على المستويات كافة، سواء على صعيد المنتخبات الوطنية، أو أجندة البطولات المحلية والدولية التي تم تنظيمها واستضافتها.

وبرزت في مقدم هذه الإنجازات، استضافة النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، والنسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، وتنظيم النسخة الـ 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي شهدت مشاركة قياسية، وتفاعلاً عالمياً غير مسبوق، وإطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، إلى جانب البطولات القارية والعالمية الأخرى، التي عززت مكانة الدولة والعاصمة أبوظبي، كوجهة رياضية عالمية فريدة لعشاق الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وأشار البيان إلى أن عام 2024، حمل معه إنجازات مشرفّة، ستظل محفورة في الذاكرة، حيث نجح أبناء وبنات الوطن في حصد 178 ميدالية ملوّنة في مختلف البطولات القارية والعالمية، بما يعكس التطور المستمر لرياضة الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في الدولة.

كما شهد العام استقطاب نخبة المواهب من جميع أنحاء العالم، عبر تنظيم واستضافة عشرات الفعاليات والبطولات التي جسدت تفوق أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة.

وأكد البيان أن هذه النجاحات ترسّخ ريادة الدولة في مجال الرياضة، وتعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في بناء أجيال من الأبطال، وتعزيز حضور الدولة على أرفع منصات التتويج العالمية، وتحقيق مكتسبات رياضية واجتماعية تلهم الأجيال القادمة، وتدعم استدامة هذا النجاح خلال العقد القادم.

وأكّد عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عام 2024، هي ثمرة لدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن التوجيهات الحكيمة بتوفير البيئة النموذجية الداعمة للنمو والتطور وتوفير كل سبل الارتقاء بأداء الرياضيين، وضمان استدامة الإنجازات، مهدّت الطريق لجيل جديد من الأبطال الطامحين للمجد، ورفع علم الدولة على منصات التتويج العالمية.

وقال: «عام 2024 محطة مضيئة في مسيرة الاتحاد، حيث شهد تنظيم واستضافة بطولات عالمية وقارية بارزة، استقطبت مشاركة آلاف الرياضيين من مختلف دول العالم، ما يعكس المكانة المرموقة التي تتبوأها أبوظبي كعاصمة للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة. وقد حققت البطولات نجاحاً كبيراً، على صعيد المنافسات، وعلى مستوى تعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ ريادة الدولة في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى».

ونجح اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة خلال موسم 2024، في تنظيم أكثر من 20 بطولة وفعالية محلية وعالمية، من أبرزها النسخة 16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، واستضافة النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، والنسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، وإطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بجولاتها الخمس، وتنظيم منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، وكأس أم الإمارات للجوجيتسو.