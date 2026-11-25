حقق عمر علي السويدي، لاعب نادي الوحدة ومنتخب الإمارات للجوجيتسو، إنجازاً تاريخياً بتتويجه بذهبية الحزام الأسود لوزن 56 كجم في النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، ليصبح أول لاعب إماراتي يحرز لقب البطولة في جميع مراحل الأحزمة، مكملاً سلسلة ذهبية، امتدت عشرة أعوام، في إنجاز يعكس تطور رياضة الجوجيتسو في الدولة، ونجاح منظومة إعداد الأبطال.

وجاء تتويج السويدي بعد فوزه في المباراة النهائية على البرازيلي جوسوي براغا، لاعب أكاديمية «كوماندو جروب»، في المنافسات التي استضافتها «مبادلة أرينا» في أبوظبي، ليضيف ذهبية الحزام الأسود إلى سجل إنجازاته، بعد تتويجه بذهبية الحزام الأبيض عام 2016، والأزرق عام 2020، والبنفسجي عام 2021، والبني عام 2023.

ويجسد هذا الإنجاز مسيرة رياضية، امتدت لعقد كامل، حافظ خلالها السويدي على تطوره الفني والبدني والذهني، وواصل تقدمه مع انتقاله بين مختلف الأحزمة حتى بلوغ أعلى فئات المنافسة في رياضة الجوجيتسو، كما يمثل الإنجاز ثمرة لبرامج إعداد اللاعبين التي ينفذها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة بالتعاون مع الأندية، في إطار منظومة متكاملة، أسهمت في إعداد أبطال قادرين على المنافسة والتتويج في أكبر البطولات العالمية.

وقال عمر السويدي: «عندما حققت أول ذهبية عام 2016 كان حلمي أن أواصل التقدم، وأصل يوماً إلى أعلى مستويات هذه الرياضة، واليوم بعد عشر سنوات أشعر بفخر كبير، لأنني استطعت تحويل ذلك الحلم إلى واقع، والفوز بالذهب في مختلف مراحل مسيرتي، وصولاً إلى الحزام الأسود، ولكل ميدالية قصتها وتحدياتها، لكن ذهبية 2026 تحمل مكانة خاصة في قلبي، لأنها تختصر سنوات طويلة من التدريب والتضحيات والإصرار على التطور».

وأضاف: «أدين بهذا الإنجاز، بعد الله، إلى قيادتنا الرشيدة، التي وفرت لأبناء الإمارات كل مقومات النجاح، وإلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، الذي رافق تطورنا منذ المراحل الأولى، وفتح أمامنا أبواب المنافسة مع أفضل لاعبي العالم، ولا يمكنني أن أنسى فضل أسرتي التي كانت السند الحقيقي في كل مرحلة، ووقفت إلى جانبي في الانتصارات واللحظات الصعبة».

وتابع: «أعتز بالميداليات التي حققتها، لكن أكثر ما أفخر به أنني لم أتوقف عند أي منها، فكل ذهبية كانت مسؤولية جديدة، ودافعاً للارتقاء إلى مستوى أعلى، وأتمنى أن تمنح تجربتي اللاعبين الصاعدين الثقة بأن الأحلام الكبيرة تتحقق بالصبر والعمل، وأن أبناء الإمارات قادرون على الوصول إلى القمة والمحافظة على مكانتهم فيها. وبالنسبة إليّ فإن ذهبية الحزام الأسود تمثل تتويجاً لمرحلة مهمة، وبداية لطموحات أكبر».

ويأتي إنجاز السويدي في وقت تواصل فيه رياضة الجوجيتسو بالدولة ترسيخ مكانتها على الساحة العالمية، بعدما أنهى لاعبو الإمارات منافسات الحزام الأسود لفئة المحترفين في النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية بمحصلة تاريخية، بلغت ذهبيتين وفضية، في مؤشر على تنامي قدرة أبناء الدولة على المنافسة والتفوق أمام نخبة أبطال العالم.