طارق القاسمي: بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو منصةً عالمية تجمع نخبة اللاعبين

أشاد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، بالمستوى التنظيمي والفني للنسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مثمّناً جودة التنظيم واتساع المشاركة الدولية والمستويات المتقدمة التي تشهدها المنافسات، مؤكداً مكانة البطولة كمنصةً عالمية تجمع نخبة اللاعبين وتسهم في تعزيز حضور رياضة الجوجيتسو على الساحة الدولية.

وقال الشيخ طارق بن فيصل القاسمي: أصبحت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ملتقى يجمع مجتمع اللعبة من مختلف أنحاء العالم، ونجحت نسختها الحالية في ترسيخ معايير متقدمة في التنظيم والمنافسة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة والاهتمام بأدق التفاصيل، إلى جانب المستوى الاستثنائي الذي يقدمه اللاعبون».

وأعرب عن تقديره لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة وفريق العمل المنظم، مشيداً باحترافيتهم وتفانيهم في إنجاح البطولة، مؤكداً أنها تمثل فرصة مهمة للاعبين الناشئين في الدولة للاحتكاك بنخبة من أبرز اللاعبين عالمياً، وتطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

كما أشاد بالدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، وقال: «أسهمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ رياضة الجوجيتسو ضمن المدارس والأكاديميات في مختلف أنحاء الدولة، وتوفير مسارات واضحة أمام الشباب للتطور والانتقال من مراحل التدريب الأولى إلى المنافسة على المستوى الدولي، ونشهد اليوم ثمار هذه الرؤية من خلال مشاركة لاعبين إماراتيين بثقة إلى جانب نخبة من أفضل اللاعبين في العالم».

وأعرب الشيخ طارق بن فيصل القاسمي عن اعتزازه وفخره بالنتائج التي حققها فريق نوجيرا دبي في مستهل مشاركته بالبطولة، بعد حصده أربع ميداليات خلال اليومين الأولين من المنافسات، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة الفريق تحقيق الإنجازات وحصد المزيد من الميداليات خلال الأيام المقبلة.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون 130 دولة، ضمن مختلف الفئات العمرية والأوزان.