يوسف البطران: «جوجيتسو الإمارات» لا يقبل بغير المركز الأول

أكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات السابق، أن قصة نجاح الجوجيتسو في الدولة لم تكن وليدة الصدفة، وإنما جاءت ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى، ودعم استثنائي من القيادة الرشيدة، وعمل مؤسسي قائم على التخطيط العلمي والاستقرار الإداري، وبناء الإنسان، وترسيخ ثقافة التميز، حتى أصبحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، وأكبر مطور لهذه الرياضة على مستوى العالم.

وأوضح البطران، عبر حوار مع «البيان»، أن الإنجازات القارية والعالمية التي تحققت في الجوجيتسو، خلال فترة زمنية وجيزة تمثل محطة مهمة في مسيرة التطور، لكنها لا تعني نهاية الطريق، وأن ثقافة العمل في الدولة تقوم على السعي الدائم إلى المركز الأول، انطلاقاً من نهج القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن التميز رحلة مستمرة لا تتوقف، كما تناول في الحوار تجربته الإدارية مع نادي الإمارات، وكشف للمرة الأولى كواليس التعاقد مع النجم الإسباني أندريس إنييستا، فماذا قال؟

** كيف تمكّنت الإمارات من بناء هذه التجربة الاستثنائية في رياضة الجوجيتسو خلال سنوات قليلة؟

لا يمكن الحديث عن قصة نجاح الجوجيتسو الإماراتية دون التوقف عند الرؤية الاستثنائية والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي آمن منذ البداية بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن الرياضة إحدى أهم أدوات بناء الأجيال وصناعة المستقبل، لقد وفر سموه جميع مقومات النجاح، مادياً ومعنوياً، وأطلق مبادرات نوعية أسهمت في إحداث نقلة تاريخية في مسيرة اللعبة، وفي مقدمتها مشروع إدخال الجوجيتسو إلى مدارس أبوظبي، وهو مشروع استراتيجي أثبت مع مرور السنوات أنه أحد أهم القرارات التي أسست لقاعدة واسعة من المواهب، وما زلنا حتى اليوم نجني ثماره على مستوى المنتخبات الوطنية والبطولات العالمية.

ونعتز كذلك بالدعم المتواصل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الذي يحرص باستمرار على متابعة مسيرة الاتحاد، وتقديم كل أشكال الدعم والتوجيه، بما يعزز استمرار مسيرة الريادة والتطور. وأضاف البطران: النجاح لم يكن ليكتمل لولا تكامل جميع عناصر المنظومة، فكل إنجاز تحقق هو ثمرة عمل جماعي شاركت فيه الأسرة، ومنظومة متكاملة صنعت التجربة، وحولتها إلى نموذج عالمي يحتذى في كيفية بناء رياضة قادرة على المنافسة والوصول إلى القمة والمحافظة عليها.

أسرار النجاح

** ما الدور الذي لعبه الاستقرار الإداري في تحقيق هذه الإنجازات؟

الاستقرار الإداري كان ولا يزال أحد أهم أسرار النجاح، على مدى أكثر من عقد، عمل اتحاد الإمارات للجوجيتسو وفق رؤية واضحة وخطط طويلة المدى، بعيداً عن القرارات الآنية أو ردود الأفعال، وهو ما وفر بيئة مستقرة ساعدت على تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة وتحقيق أهدافها، ولا يمكن هنا إغفال الدور الكبير الذي ظل يقوم به عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحاد، الذي قاد الاتحاد بفكر استراتيجي ورؤية مستقبلية، واضعاً الإنجاز المستدام هدفاً رئيسياً، مع التركيز على بناء منظومة مؤسسية قادرة على التطور بجانب أعضاء مجلس الإدارة الذين عملوا بروح الفريق الواحد، وأسهموا في ترسيخ دعائم النجاح، حتى أصبحت الإمارات تتصدر المشهد القاري والعالمي.

** هل وصلتم إلى القمة؟

نعم، حققنا مكانة عالمية نفتخر بها، لكننا في اتحاد الجوجيتسو، لا ننظر إلى القمة باعتبارها محطة وصول، بل مسؤولية أكبر، الوصول إلى المركز الأول إنجاز مهم، أما المحافظة عليه يعتبر التحدي الحقيقي، لأنه يتطلب عملاً متواصلاً وتطويراً دائماً.

في الإمارات تعودنا أن يكون المركز الأول هو الهدف، وهذه ثقافة رسختها القيادة الرشيدة في مختلف القطاعات، وليس في الرياضة فقط. ولذلك فإن كل إنجاز جديد يمثل بالنسبة لنا نقطة انطلاق نحو إنجاز أكبر، وليس نهاية الطريق.

** الجوجيتسو الإماراتية حققت إنجازات خلال سنوات قليلة لم تصل إليها بعض الرياضات خلال عقود.. ما السر؟

أُكنّ كل التقدير والاحترام لجميع الاتحادات والرياضات، لأننا نعمل جميعاً تحت راية واحدة، وهدفنا المشترك رفع علم الإمارات في المحافل القارية والعالمية، لكن إذا أردنا الحديث عن تجربة الجوجيتسو، فأعتقد أن سر نجاحها يكمن في أنها لم تعتمد على الاجتهادات الفردية، وإنما على بناء منظومة مؤسسية متكاملة، لها رؤية واضحة، ورسالة محددة، وأهداف قابلة للقياس، وخطط استراتيجية بعيدة المدى، مع مراجعة مستمرة لمؤشرات الأداء والتطوير.

ومن أهم عوامل النجاح أيضاً أننا عملنا بروح الأسرة الواحدة، هذه الروح لم تقتصر على مجلس الإدارة أو اللاعبين، لكنها شملت جميع عناصر المنظومة، من الأسرة التي تحتضن أبناءها وتشجعهم، إلى المدارس والأندية والمدربين والإداريين والحكام والرعاة والإعلام، كما أن الاستثمار في العنصر البشري كان محوراً رئيسياً في الاستراتيجية، لأن صناعة البطل لا تبدأ عند منصة التتويج، بل تبدأ منذ اكتشاف الموهبة، ثم رعايتها، وتأهيلها، وتوفير البيئة المناسبة لنموها، وصولاً إلى المنافسة على أعلى المستويات.

الأخلاق قبل الميداليات

** تحدثتم كثيراً عن الانضباط.. إلى أي مدى كان عاملاً حاسماً في الوصول إلى هذه المكانة؟

الانضباط ليس بنداً في اللوائح، وإنما ثقافة مؤسسية وقيمة أساسية قامت عليها مسيرة الاتحاد منذ البداية، نحن نؤمن بأن الأخلاق والاحترام والالتزام تسبق الميداليات، لأن اللاعب يمثل دولة الإمارات قبل أن يمثل نفسه، وبالتالي فإن سلوكه داخل المنافسات وخارجها يعكس صورة وطن بأكمله لذلك كانت هناك مواقف حاسمة في تطبيق اللوائح، واتخذ الاتحاد قرارات بإبعاد بعض اللاعبين الذين ارتكبوا مخالفات، رغم إمكاناتهم الفنية، لأن الحفاظ على قيم المنظومة هي الأهم، وأذكر أن عبدالمنعم الهاشمي كان يتابع هذه الملفات بنفسه، انطلاقاً من قناعته بأن بناء الإنسان يسبق صناعة البطل، وأن الإنجازات الحقيقية لا تستمر إلا إذا قامت على منظومة من القيم والانضباط والاحترام.

** ما هي معايير النجاح التي تعتمدون عليها.. الميداليات الملونة أم غيرها؟

أبداً… الميداليات تمثل أحد مؤشرات النجاح، لكنها ليست المؤشر الوحيد، نحن ننظر بصورة أشمل، لأن النجاح الحقيقي يقاس أيضاً بمدى مساهمة الجوجيتسو في بناء الإنسان، وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانضباط والاحترام والعمل الجماعي، وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة وطنها. كما نقيس النجاح بمدى انتشار اللعبة، وعدد الممارسين، وجودة البطولات، ومستوى التنظيم، وحجم الإقبال العالمي على أبوظبي، وتأثير اللعبة في المجتمع، وقدرتها على بناء جسور التواصل بين الشعوب، ومن هذا المنطلق أصبحت أبوظبي اليوم عاصمة الجوجيتسو العالمية، وأكبر مطور لهذه الرياضة على مستوى العالم، ليس فقط لأنها تستضيف أكبر البطولات، وإنما لأنها نجحت في بناء منظومة متكاملة أسهمت في تطوير اللعبة دولياً، وهذا يدعونا جميعاً إلى الفخر، لأنه يعكس قدرة الإمارات على صناعة نماذج نجاح عالمية.

** ما الذي تمثله بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ؟ وما أبرز طموحاتكم في النسخة الجديدة؟

بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لم تعد مجرد بطولة رياضية، بل أصبحت منصة عالمية تجمع نخبة أبطال اللعبة من مختلف القارات، وتجسد المكانة التي وصلت إليها أبوظبي، لذلك فإن كل نسخة جديدة تمثل بالنسبة إلينا تحدياً جديداً، لأننا لا نقارن أنفسنا بالآخرين فقط، بل نقارن كل نسخة بما سبقها، ونسعى دائماً إلى تقديم نموذج تنظيمي أكثر تطوراً، يواكب المكانة التي وصلت إليها الإمارات في صناعة الأحداث الرياضية العالمية. أما بالنسبة للتحضيرات، وصل لاعبونا ولاعباتنا إلى أعلى درجات الجاهزية، بعد إعداد متكامل على المستويات الفنية والبدنية والذهنية، ونتطلع إلى المنافسة على المركز الأول كالعادة، ونحن نؤمن بأن الحفاظ على الريادة لا يتحقق إلا بالمزيد من العمل والاجتهاد والتطوير.

منظومة احترافية

**ماذا أضافت الجوجيتسو إلى الإمارات؟

أعتقد أن السؤال يمكن أن يُطرح أيضاً بصورة معاكسة، ماذا قدمت الدولة للجوجيتسو؟.. الإمارات لم تكتفِ باستضافة البطولات، بل أعادت صياغة مستقبل هذه الرياضة على المستوى العالمي، من خلال بناء منظومة احترافية متكاملة، وتنظيم بطولات عالمية كبرى، وإطلاق سلسلة «أبوظبي غراند سلام» في عدد من العواصم الدولية، وتطوير اللوائح والتنظيم، والاستثمار في الكوادر البشرية، حتى أصبحت أبوظبي المرجع الأول لتطوير اللعبة عالمياً، وفي المقابل أسهمت الجوجيتسو في تعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات، وقدمت للعالم صورة مشرقة عن مجتمع يقوم على التسامح والتعايش والانفتاح واحترام الآخر.

كما أصبحت البطولات الدولية التي تستضيفها الدولة نافذة حضارية مهمة، يتعرف من خلالها آلاف الرياضيين والزوار إلى ما تتمتع به الإمارات من أمن واستقرار، وبنية تحتية عالمية، وقدرات تنظيمية استثنائية، ومقومات سياحية وثقافية جعلتها وجهة عالمية للأحداث الرياضية الكبرى.

**كثيرون يتحدثون عن أثر الجوجيتسو في بناء شخصية اللاعب.. كيف تنظرون إلى ذلك؟

هذا أحد أهم إنجازات الجوجيتسو، وربما يفوق في أهميته الميداليات والألقاب، نحن لا نصنع أبطالاً على البساط فقط، وإنما نعمل على إعداد أجيال تمتلك الثقة بالنفس، والانضباط، وروح القيادة، ولذلك نجد اليوم عدداً كبيراً من أبناء وبنات الإمارات الذين مارسوا الجوجيتسو يشغلون مواقع متميزة في مؤسسات الدولة، وحققوا نجاحات مهنية لافتة، لأنهم حملوا معهم إلى حياتهم العملية ما اكتسبوه من قيم ومهارات خلال مسيرتهم الرياضية.

هل يجد اللاعبون واللاعبات التقدير المالي؟

بالتأكيد، هناك قناعة راسخة بأن التميز يستحق التقدير، ولذلك يحظى أصحاب الإنجازات بالدعم والرعاية والتكريم واتحاد الإمارات للجوجيتسو يحرص على توفير الحوافز التي تساعد اللاعبين واللاعبات على الاستقرار والتفرغ لمواصلة التطور، إلى جانب الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة لأبنائها وبناتها.

تطور كرة القدم

**بعيداً عن الجوجيتسو.. وبحكم علاقتك الكروية، كيف تقيّمون واقع كرة القدم الإماراتية؟

نتائج أنديتنا في المشاركات الخارجية خلال الموسم الحالي تعكس تطوراً واضحاً في المستوى الفني والإداري، وهي ثمرة عمل تراكمي قامت به الأندية، بدعم من القيادة الرشيدة واتحاد الكرة، ونأمل أن تتحول هذه المؤشرات الإيجابية إلى إنجازات قارية ملموسة، لأن نجاح الأندية سينعكس بصورة مباشرة على المنتخب الوطني، ويعزز قدرته على المنافسة وتحقيق الطموحات التي ينتظرها الجميع.

** كنتم وراء التعاقد مع النجم الإسباني أندريس إنييستا عندما ترأستم نادي الإمارات.. هل صحيح أن صفقته أرهقت النادي مالياً؟

أود أن أوضح هذه النقطة للمرة الأولى، ما تردد بشأن أن صفقة إنييستا شكّلت عبئاً مالياً على نادي الإمارات غير صحيح، القيمة المالية للتعاقد كانت أقل بكثير من الأرقام التي تم تداولها، بل إنها كانت أقل من قيمة عقود عدد كبير من اللاعبين الأجانب في تلك الفترة، لأن رغبة إنييستا في الإقامة بدولة الإمارات ساعت على إنجاز المفاوضات والوصول إلى اتفاق مناسب للطرفين، أما فنياً، فأعتقد أنه قدم إضافة حقيقية للفريق، ولم يقتصر تأثيره على المباريات، بل نقل خبراته الاحترافية إلى اللاعبين، وربما كان قادراً على تقديم المزيد، لكن ظروف الفريق في تلك المرحلة لم تساعده على إظهار كامل إمكاناته، نجاح إنييستا بدأ منذ الإعلان عن التعاقد معه، لأن الخبر تناولته كل وكالة الأنباء العالمية التي تحدثت عن نادي الإمارات وإمارة رأس الخيمة.

رسالة

في الختام.. ما الرسالة التي توجهونها إلى أسرة نادي الإمارات الذي كنت تقوده في فترة سابقة؟

نادي الإمارات سيبقى جزءاً عزيزاً من مسيرتي، لأنه أحد الأندية التي أعتز بالانتماء إليها، ورسالتي إلى الجميع أن يلتفوا حول ناديهم، وأن يقفوا صفاً واحداً خلف مجلس الإدارة، لأن الأندية لا تحقق النجاحات إلا بتكاتف أبنائها، وأثق بأن نادي الإمارات يمتلك كل المقومات التي تمكّنه من العودة إلى المكانة التي يستحقها بين أندية دوري المحترفين، متى ما توحدت الجهود، وتكاملت الأدوار.