خليفة بن طحنون بن محمد يشهد افتتاح النسخة الـ18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، اليوم، افتتاح النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة.

وتابع معاليه جانباً من منافسات اليوم الافتتاحي المخصصة لفئة الهواة، وكرّم عدداً من الفائزين، في تأكيد على اهتمام القيادة الرشيدة برياضة الجوجيتسو ودعم مسيرة تطورها، وإعداد أجيال من الأبطال القادرين على المنافسة في المحافل الدولية، وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للجوجيتسو. كما كرّم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان اللاعبتين أسماء الحوسني وهند الهاشمي الفائزتين اليوم بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية المتميزة، وتهنئتهما على هذا الإنجاز والتميز.

وحضر حفل الافتتاح الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عبدالله الزعابي، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي.

وتجسد النسخة الثامنة عشرة مسيرة تطور البطولة منذ انطلاقها عام 2009، ونمو المشاركة الدولية واتساع فئات المنافسة، حتى أصبحت محطة رئيسية على أجندة الجوجيتسو العالمية، تستقطب نخبة الأبطال والمواهب الصاعدة من مختلف القارات. وبهذه المناسبة، توجّه سعادة عبدالمنعم الهاشمي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه المتواصل لمسيرة الجوجيتسو الإماراتية، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة للبطولة واهتمامه المستمر بتطوير الرياضة وتعزيز مكانتها العالمية.

وأكد الهاشمي أن حضور معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان افتتاح البطولة يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة، وخاصةً الجوجيتسو التي أصبحت مصدراً للتميز والريادة الإماراتية على المستويين القاري والعالمي.

وقال: «إن التطور الذي حققته البطولة على مدى ثمانية عشر عاماً يجسد نجاح رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار طويل المدى في الإنسان والرياضة. فقد أصبحت أبوظبي وجهة رئيسية لأبطال العالم، ومركزاً لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها، فيما تواصل البطولة دورها في الارتقاء بالمستويات الفنية والتنظيمية، وتوفير بيئة تنافسية تجمع الرياضيين من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «نعتز بالإنجازات التي حققها أبناؤنا وبناتنا على بساط البطولة، ونتطلع إلى أن تواصل النسخة الحالية دورها في إعداد المواهب الصاعدة، وتعزيز قيم الاحترام والانضباط والتنافس الرياضي، وترسيخ حضور الجوجيتسو في المجتمع». وتتواصل منافسات البطولة غداً بفئتي الهواة والباراجوجيتسو، تليها منافسات الناشئين والشباب من 11 إلى 13 نوفمبر، ومهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو من 14 إلى 16 نوفمبر، ثم منافسات الأساتذة يومي 17 و18 نوفمبر، وصولاً إلى منافسات المحترفين من 19 إلى 21 نوفمبر، على أن يقام حفل جوائز أبوظبي العالمية للجوجيتسو في 22 نوفمبر.