تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. النسخة الـ18 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق غداً

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق، غداً الاثنين، منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون 130 دولة، يتنافسون على مدار 13 يوماً على ألقاب البطولة وجوائز مالية تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، في تأكيد جديد للمكانة التي رسّختها أبوظبي عاصمةً عالميةً لرياضة الجوجيتسو، ومركزاً رئيسياً لتطوير اللعبة ونشرها على مستوى العالم.

وتجسد البطولة، التي تقام بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، ثمار رؤية استراتيجية جعلت من الرياضة أداة لبناء الإنسان وتعزيز التميز، وأسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي على خريطة الرياضة العالمية، عبر استضافة وتنظيم أكبر بطولات الجوجيتسو الدولية، وتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وتوفير بيئة تنافسية تستقطب نخبة اللاعبين والأندية والأكاديميات من مختلف قارات العالم.

وتأتي النسخة الثامنة عشرة امتداداً لمسيرة متواصلة على مدى نحو عقدين، تحولت خلالها البطولة من حدث دولي ناشئ إلى واحدة من أهم البطولات على أجندة الجوجيتسو العالمية، بفضل التطور المستمر في مستوياتها الفنية والتنظيمية، واتساع نطاق المشاركة الدولية، والثقة المتزايدة التي تحظى بها لدى الاتحادات والأندية واللاعبين حول العالم.

وتفتتح البطولة غداً منافساتها ببطولة «الهواة»، حيث يشهد اليوم الأول نزالات فئتي الكبار والأساتذة من حَمَلة الحزام الأزرق للرجال والسيدات، فيما تقام الثلاثاء منافسات فئتي الكبار والأساتذة من حَمَلة الحزام الأبيض، بالتزامن مع بطولة أبوظبي العالمية للباراجوجيتسو للرجال والسيدات، في انطلاقة تعكس تنوع الفئات المشاركة واتساع قاعدة الممارسين.

مسيرة عالمية

منذ انطلاق نسختها الأولى عام 2009 في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، نجحت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في تحقيق نمو متسارع، لتصبح اليوم أكبر تجمع سنوي لأبطال اللعبة ومحترفيها على مستوى العالم.

وشهدت النسخة الأولى مشاركة 222 لاعباً ولاعبة من 32 دولة، من بينهم 45 لاعباً إماراتياً، وأقيمت منافساتها على مدار يومين، وحقق خلالها أبطال الإمارات حضوراً لافتاً بحصد 18 ميدالية، منها خمس ذهبيات، في بداية شكّلت نقطة الانطلاق لمسيرة تطور استثنائية.

ومع توالي النسخ، واصلت البطولة توسعها في أعداد المشاركين وانتشارها الدولي، بالتوازي مع الارتقاء بمستوياتها الفنية والتنظيمية، وتنوع الفئات العمرية والتنافسية التي تشملها، حيث ارتفع عدد المشاركين إلى نحو خمسة آلاف لاعب ولاعبة عام 2022، ثم سبعة آلاف في نسخة 2023، وأكثر من تسعة آلاف في عام 2024، وتجاوز عشرة آلاف لاعب ولاعبة في النسخة السابعة عشرة عام 2025، وصولاً إلى أكثر من عشرة آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة في النسخة الحالية.

وتعكس هذه الأرقام مسيرة نمو مستدامة قادتها أبوظبي من خلال الاستثمار المتواصل في تطوير رياضة الجوجيتسو، حتى أصبحت البطولة محطة سنوية رئيسية تجمع نخبة الأبطال والأندية والأكاديميات، وتسهم في نشر اللعبة عالمياً، وتعزيز مستوياتها الفنية، وتوفير منصة لاكتشاف المواهب وصقلها، بما يدعم استمرار تطورها على المستوى الدولي.

صناعة الأبطال

وارتبط نجاح البطولة بتخريج أجيال من أبطال الإمارات، بعدما وفرت لهم على مدى سنوات فرصة الاحتكاك بأفضل لاعبي العالم، واكتساب الخبرات، وخوض منافسات عالية المستوى، لتصبح إحدى أهم المحطات في مسيرة العديد من نجوم المنتخب الوطني.

ويبرز في مقدمة هؤلاء فيصل الكتبي، أحد أبرز نجوم الجوجيتسو الإماراتي، الذي شارك في النسخة الأولى عام 2009، وتدرج عبر مختلف مستويات الأحزمة حتى الحزام الأسود، محققاً سلسلة من الألقاب والميداليات، من بينها فضية المحترفين، ليشكل نموذجاً ملهماً للأجيال الجديدة.

كما سجل اللاعبون الإماراتيون حضوراً مميزاً في نهائيات الحزام الأسود عبر النسخ الماضية، حيث أحرز طالب الكربي فضية وزن 69 كجم عام 2017، ونال عبيد الكعبي فضية الحزام الأسود في أعوام 2018 و2019 و2021، فيما حقق خالد الشحي وزايد الكثيري فضيتي وزني 62 و56 كجم على التوالي في نسخة 2023.

وشكّلت النسخة السادسة عشرة عام 2024 محطة بارزة في مسيرة الجوجيتسو الإماراتي، بعد تأهل أربعة لاعبين ولاعبات من الدولة إلى النهائيات الكبرى، حيث توج زايد الكثيري بفضية وزن 56 كجم، وخالد الشحي بفضية وزن 62 كجم، ومحمد السويدي بفضية وزن 69 كجم، فيما حققت أسماء الحوسني فضية وزن 55 كجم في منافسات السيدات للحزامين البني والأسود، لتصبح أول لاعبة إماراتية تبلغ نهائي هذه الفئة في تاريخ البطولة.

ويتصدر زايد الكثيري سجل الإنجازات الوطنية في البطولة، بعدما أصبح عام 2022 أول لاعب إماراتي يتوج بذهبية الحزام الأسود للمحترفين، قبل أن يعزز إنجازه بإحراز الذهبية الثانية في نسخة 2025، عقب حصوله على فضيتين متتاليتين في نسختي 2023 و2024، ليؤكد مكانته بين أبرز نجوم الجوجيتسو على الساحة العالمية.

وأكد محمد حسين المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق النسخة الثامنة عشرة، مشيراً إلى أن اللجان المنظمة أنهت مختلف الجوانب الفنية والتشغيلية واللوجستية، بالتنسيق مع الشركاء، بما يضمن توفير أفضل الظروف للوفود واللاعبين والجماهير.

وقال المرزوقي إن البطولة تمثل اليوم إحدى أبرز البطولات العالمية في رياضة الجوجيتسو، بعد مسيرة امتدت ثمانية عشر عاماً من التطور المتواصل، أسهمت في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للجوجيتسو، ورسخت مكانة البطولة محطة رئيسية على أجندة اللعبة الدولية.

وأضاف: عندما نستعيد انطلاقة البطولة عام 2009 ونقارنها بما وصلت إليه اليوم، ندرك حجم التحول الذي حققته أبوظبي في رياضة الجوجيتسو. فقد تطورت البطولة في أعداد المشاركين وتنوع الفئات ومستويات المنافسة، وأصبحت موعداً ينتظره أبطال العالم والأندية والأكاديميات. وهذا النجاح يحملنا مسؤولية مضاعفة لمواصلة التطوير والمحافظة على الثقة التي اكتسبناها على امتداد السنوات الماضية.

وأضاف: نتطلع إلى تنظيم نسخة تليق بمكانة أبوظبي، وتوفر للمشاركين بيئة تنافسية آمنة ومتكاملة، وتمنح الجماهير تجربة متميزة تعكس حجم هذا الحدث العالمي.

نجوم عالميون

وتشهد النسخة الثامنة عشرة مشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو العالمي، يتقدمهم البرازيلي تياغو باريتو، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولة، بعدما توج بـ11 لقباً في منافسات الكبار والأساتذة، ويعود هذا العام للمنافسة ضمن فئة الأساتذة (3)، سعياً لإضافة لقب جديد إلى سجله الحافل بالإنجازات.

وأكد باريتو اعتزازه بمسيرته في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، مشيراً إلى أن تحقيق 11 لقباً يمثل إنجازاً استثنائياً في مسيرته الرياضية، لكنه لا يزال يحتفظ بالشغف والرغبة في مواصلة المنافسة وتحقيق المزيد من النجاحات.

وقال: أعتز كثيراً بفوزي بـ11 لقباً. عندما بدأت مسيرتي في المنافسات لم أكن أتخيل أنني سأحقق كل هذه الإنجازات. وأعتقد أن تجاوز هذا الرصيد سيكون أمراً صعباً، لكنني لا أفكر في التوقف. وما دمت أتمتع بصحة جيدة وأستمتع بالمنافسة فسأواصل مسيرتي.

وأشار إلى أن منافسات فئة الأساتذة تستحق مزيداً من الاهتمام، لما تضمه من لاعبين يمتلكون خبرات طويلة، ويواصلون التدريب والتنافس رغم التزاماتهم العائلية والمهنية، مؤكداً أن الشغف بالرياضة والرغبة في التطور يمثلان الدافع الأساسي للاستمرار.

كما تشهد البطولة مشاركة البرازيلية غابرييلا بيريرا، لاعبة نادي "براذرز كلوب" وحاملة الحزام الأسود، التي تدخل المنافسات بعد تتويجها بذهبية المحترفين لوزن 55 كجم في النسخة الماضية.

وتسعى بيريرا إلى الحفاظ على لقبها في مواجهة نخبة من اللاعبات الطامحات إلى اعتلاء منصة التتويج، مستندة إلى خبرتها في أبرز البطولات الدولية، فيما يعكس حضورها إلى جانب باريتو التنوع الكبير الذي تتميز به البطولة، بجمعها بين أصحاب الخبرات الطويلة والمواهب الصاعدة في أكبر تجمع عالمي للجوجيتسو.

برنامج البطولة

تتوزع منافسات البطولة على مدار 13 يوماً، حيث تنطلق ببطولة أبوظبي العالمية للهواة يومي 9 و10 نوفمبر، بالتزامن مع إقامة منافسات بطولة أبوظبي العالمية للباراجوجيتسو في اليوم الثاني.

وتتواصل المنافسات بإقامة بطولة أبوظبي العالمية للناشئين والشباب خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر، يعقبها مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو من 14 إلى 16 نوفمبر، ثم بطولة أبوظبي العالمية للأساتذة يومي 17 و18 نوفمبر.

وتبلغ البطولة ذروة منافساتها بإقامة بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين يومي 19 و20 نوفمبر، على أن تختتم في 21 نوفمبر بالنهائيات الكبرى للحزام الأسود للرجال والسيدات، فيما يقام حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو في 22 نوفمبر لتكريم أبرز النجوم والأبطال المتميزين خلال الموسم.

ولا تقتصر البطولة على المنافسات الرياضية، بل تقدم تجربة مجتمعية متكاملة من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة المخصصة للعائلات والزوار، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسي رياضة الجوجيتسو، وتشجيع الأجيال الجديدة على ممارستها، وترسيخ حضورها في المجتمع.

وتواصل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، في نسختها الثامنة عشرة، أداء دورها بوصفها إحدى أهم منصات تطوير اللعبة عالمياً، ومنبراً لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، في تجسيد للرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان والرياضة، وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للجوجيتسو ووجهةً سنويةً تجمع نخبة أبطال العالم في واحدة من أكبر بطولات اللعبة وأكثرها تأثيراً على المستوى الدولي.