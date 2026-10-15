الجولة الختامية لبطولة خالد بن محمد للجوجيتسو تنطلق بمشاركة أكثر 3000 لاعب ولاعبة

أبوظبي - البيان

تنطلق، غداً الجمعة، في مبادلة أرينا بأبوظبي منافسات الجولة الثامنة والختامية من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وتستمر حتى الأحد المقبل في ختام موسم شهد 7 جولات من المنافسات، وسط ترقب لحسم لقب البطولة على مستوى الأندية والأكاديميات.



تتجه الأنظار إلى المنافسة على صدارة الترتيب العام لفئة البدلة، إذ يدخل نادي بني ياس الجولة الختامية متصدراً، يليه نادي الجزيرة في المركز الثاني، ثم نادي العين ثالثاً، فيما تمثل كل مواجهة فرصة حاسمة لإضافة نقاط قد تحسم هوية بطل الموسم.



وتنطلق منافسات، الجمعة، بإقامة نزالات فئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة للرجال والسيدات، فيما تشهد منافسات، السبت، نزالات فئة البراعم للبنين والبنات، على أن تختتم البطولة، الأحد، بإقامة منافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، يليها تتويج الأندية الفائزة بالمراكز الأولى في الترتيب العام.



تأتي الجولة الختامية تتويجاً لموسم أقيمت منافساته في مختلف إمارات الدولة، وأسهم في توفير فرص تنافسية متواصلة للاعبين لتطوير مستوياتهم الفنية، وعزز دور الأندية والأكاديميات في اكتشاف المواهب وصقلها وإعدادها، بما يدعم استدامة تطور اللعبة، وإعداد أجيال جديدة من الأبطال، إلى جانب إتاحة منصة عملية لقياس مؤشرات الأداء الفني للأندية واللاعبين على مدار الموسم، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الفني، وتطوير برامج الإعداد، فضلاً عن توسيع قاعدة الممارسين، ونشر رياضة الجوجيتسو في المجتمع، بدعم من المشاركة الفاعلة للأسر في مختلف محطات البطولة.



وأكد عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن الجولة الختامية تمثل محطة مفصلية في الموسم، بعد مشوار طويل من المنافسات، مشيراً إلى أن قيمة هذه المرحلة تنبع من الجهود، التي بذلتها الأندية والأجهزة الفنية واللاعبون طوال الموسم، وما وفرته البطولة من فرص مستمرة للمنافسة، وتطوير مستويات اللاعبين وإبراز المواهب الناشئة.



وقال راكان اليماحي، لاعب نادي الجزيرة لفئة تحت 18 عاماً، الحزام الأزرق: «ندخل الجولة الختامية بطموح كبير، خصوصاً أن الفارق مع المتصدر ضئيل، والفرصة لا تزال أمامنا للتقدم والمنافسة على اللقب، ندرك أن النقاط التي نجمعها ثمرة جهد جماعي، وأن كل لاعب يتحمل مسؤولية تجاه زملائه وناديه».



وأعربت موزة الراشدي، لاعبة نادي العين لفئة تحت 18 عاماً، عن تطلعها إلى مساعدة فريقها في تقليص الفارق في سباق الصدارة، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل أداء خلال الجولة الختامية، وأشارت إلى أن المنافسات عززت خبراتها، ورسخت لديها أهمية المحافظة على التركيز حتى اللحظات الأخيرة.



وتختتم الجولة منافسات النسخة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، التي واصلت ترسيخ مكانتها ضمن أبرز البطولات المحلية، وأسهمت في رفع المستوى الفني للأندية والأكاديميات، وتعزيز التنافس بينها، وتوسيع قاعدة الممارسين، واكتشاف المواهب وإعدادها للمنافسة في الاستحقاقات المقبلة.