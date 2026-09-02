أبوظبي تستضيف بطولة آسيا للجوجيتسو 2026 بمشاركة واسعة

تستضيف العاصمة أبوظبي منافسات بطولة آسيا القارية للجوجيتسو 2026 ضمن جولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP Tour»، بمشاركة نخبة من اللاعبين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية ومستويات الأحزمة، في منافسات البدلة «GI».

وتقام البطولة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري في مبنى مبادلة أرينا بأبوظبي، بمشاركة لاعبي فئات الأطفال والناشئين والهواة والمحترفين والماسترز، ضمن أجندة البطولات التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية لرياضة الجوجيتسو.

وتتيح البطولة الفرصة أمام اللاعبين من مختلف الجنسيات للمشاركة، وتشمل منافسات الرجال والسيدات، إضافة إلى فئات عمرية متعددة تبدأ من الأطفال وصولاً إلى المحترفين، وفق تصنيفات تعتمد على العمر ومستوى الحزام.

ويحصل صاحب المركز الأول في البطولة على 1400 نقطة ضمن تصنيف رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ما يمنح المنافسات أهمية إضافية للاعبين الساعين إلى تعزيز مراكزهم في التصنيف العالمي للجولة.

وقال طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن أبوظبي ترحب بجميع المشاركين في البطولة من مختلف دول العالم، مؤكداً أن البطولة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير اللعبة، من خلال توفير منصة تنافسية تسهم في نشر رياضة الجوجيتسو، واكتشاف المواهب الواعدة، وصناعة أبطال قادرين على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف أن تنظيم البطولة يجسد المكانة المتقدمة التي وصلت إليها أبوظبي باعتبارها عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، وأحد أكبر مطوريها على مستوى العالم، مشيراً إلى أن جميع الاستعدادات اكتملت لاستضافة الحدث، وأن الصالة باتت جاهزة لاستقبال المنافسات وفق أعلى المعايير التنظيمية، مع استكمال كافة الترتيبات لضمان إخراج البطولة بالصورة التي تليق بمكانة العاصمة، في ظل المتابعة الدقيقة لسعادة عبد المنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

ووفقا للبرنامج الزمني تنطلق منافسات اليوم الأول، الجمعة 4 سبتمبر، بإقامة نزالات فئتي الماسترز للرجال والسيدات بمختلف الأحزمة، والهواة للرجال والسيدات لفئتي الحزام الأبيض والأزرق، فيما تخصص منافسات السبت 5 سبتمبر لفئات الأطفال والبراعم والناشئين.

وتختتم البطولة منافساتها الأحد 6 سبتمبر بإقامة نزالات فئات الشباب والناشئين والمحترفين لفئات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود. وتنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو «AJP» منافسات البطولة وفق لوائحها المعتمدة، مع تطبيق معايير دقيقة لضمان جودة المنافسات، حيث تقتصر المشاركة في فئتي المحترفين والماسترز على حاملي الأحزمة البنفسجية والبنية والسوداء.

كما خصصت اللجنة المنظمة فترات متعددة لعمليات الوزن، بما يتيح للاعبين استكمال إجراءاتهم قبل المنافسات، حيث تقام عمليات الوزن المسبق في مبادلة أرينا بأبوظبي، وأكاديمية «ADMA» في دبي، ونادي القطارة في العين، فيما تستكمل عمليات الوزن في يوم المنافسات بمقر البطولة في مبادلة أرينا.

وتوفر البطولة منصة تنافسية لاكتشاف المواهب وصقل خبرات اللاعبين، إلى جانب تعزيز حضور رياضة الجوجيتسو على المستوى القاري، في إطار الدور الذي تضطلع به الإمارات في تطوير اللعبة ونشرها عالمياً من خلال استضافة كبرى البطولات الدولية.