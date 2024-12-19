100 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة «الفنون القتالية المختلطة»

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، انطلاق النسخة التاسعة من بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين بعد غدٍ بنادي النصر في دبي، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، من مختلف أندية وأكاديميات الدولة. وتهدف البطولة إلى توفير بيئة تنافسية قوية، تسهم في تطوير مهارات اللاعبين وصقل قدراتهم، عبر مواجهة أفضل اللاعبين على الساحة المحلية.

وأكد محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، أهمية البطولة التي يأتي تنظيمها ضمن استراتيجية الاتحاد والتي تهدف للتركيز على المواهب الصاعدة، وبناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة واستكمال مسيرة الإنجازات في مختلف المحافل القارية والعالمية.

وأضاف إن البطولة ترسخ الشراكة الفاعلة بين الاتحاد والأندية، لتأهيل اللاعبين وإعدادهم وفق أعلى المعايير، وتجسد تلك الجهود الرؤية الواضحة لاستشراف مستقبل رياضة الفنون القتالية المختلطة، وتعزيز مكانة الدولة وجهة رائدة لتطوير وصناعة الأبطال. من جانبه أكد منصور الزعابي (16 عاماً)، لاعب أكاديمية «تيم نوجيرا دبي»، والذي ينافس في وزن 56 كجم، أن البطولة تمثل تجربة مهمة بالنسبة له ولزملائه، لاختبار مهاراتهم من خلال مواجهة منافسين يتمتعون بمستوى عالٍ من الأداء.