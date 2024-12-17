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الفنون القتالية

تعاون بين الاتحادين الآسيوي والأوروبي للجوجيتسو

فهد الشامسي وروبيرت بيرك بعد توقيع الاتفاقية
البيان
فهد الشامسي وروبيرت بيرك بعد توقيع الاتفاقية

البيان

وقع الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو مذكرة تفاهم مع نظيره الأوروبي، بهدف تعزيز التعاون من أجل الارتقاء باللعبة على مستوى العالم. وتم توقيع المذكرة على هامش منافسات الجولة النهائية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، والتي اختتمت أمس في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي.

وتسري مذكرة التفاهم لمدة خمس سنوات، ووقع الاتفاقية كل من روبيرت بيرك، رئيس الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو؛ وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، بحضور مايكل كورن، نائب الرئيس الأول للاتحاد الأوروبي للجوجيتسو؛ ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو.