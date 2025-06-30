4 ذهبيات للإمارات في افتتاحية «أبوظبي غراند سلام» للجوجيتسو بإسطنبول

اختُتمت، أمس، في مدينة إسطنبول التركية منافسات الجولة الافتتاحية من موسم 2025 - 2026 لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، والتي أقيمت خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجوجيتسو من مختلف دول العالم.

وحققت دولة الإمارات حضوراً لافتاً في منافسات المحترفين، حيث حصد لاعبوها 4 ميداليات ذهبية، جاءت عبر كل من عمر السويدي الذي تُوج بذهبية وزن 56 كجم للحزام الأسود، وخالد الشحي الذي نال ذهبية وزن 62 كجم للحزام الأسود، إلى جانب راشد الشحي الحائز على ذهبية وزن 62 كجم للحزام البني، وحارب الحمادي الذي توج بذهبية وزن 62 كجم للحزام البنفسجي، في إنجاز يعكس تطور منظومة الجوجيتسو في الدولة.

وفي الترتيب العام لجدول الميداليات، حلت البرازيل في الصدارة برصيد 40800 نقطة، تلتها روسيا في المركز الثاني برصيد 32400 نقطة، فيما جاءت الإمارات في المركز الثالث برصيد 27600 نقطة.

وشهدت البطولة نجاحاً تنظيمياً وجماهيرياً متميزاً يؤكد مكانة سلسلة أبوظبي غراند سلام العالمية، وقدرتها على استقطاب نخبة الأبطال من مختلف الفئات والمستويات، كما شكل تنظيم الجولة الأولى في إسطنبول للعام الثاني على التوالي دليلاً على اتساع رقعة جولات أبوظبي غراند سلام عالمياً، والدور المحوري الذي تقوم به الإمارات كأكبر مطور على المستوى العالمي.