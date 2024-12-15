اختتام منافسات النسخة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

اختتمت مساء اليوم فعاليات النسخة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في جولتها النهائية، في مبادلة أرينا وسط حضور جماهيري غفير وأجواء تنافسية حماسية.

وامتدت منافسات الجولة النهائية على مدار 3 أيام، وشهدت في يومها الختامي نزالات فئات الأطفال والبراعم والناشئين تحت 16 عاماً.

وشهدت البطولة خمس جولات أقيمت في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الجاري، تضمنت منافسات لمختلف الفئات العمرية ضمن 3 جولات لفئة "البدلة" وجولتان لفئة "بدون البدلة".

وفي ختام الجولة النهائية للبطولة، توج نادي العين بلقب فئة البدلة، بينما حقق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مركز الوصيف، ونادي بني ياس المركز الثالث.

بينما شهدت منافسات فئة بدون البدلة فوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باللقب، وحصول أكاديمية "M.O.D" على الوصافة، بينما حل نادي العين للجوجيتسو في المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والمهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، والدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل، وسعادة حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، ومحمد عبدالباري الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، وبشرى الشحي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي ورئيس مجلس إدارة شركة كوادر، ومحمد حميد بن دلموج الظاهري، و يوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو إننا فخورون بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في نسختها الأولى وعلى مدار جولاتها الخمس، حيث أصبحت منصة رياضية رائدة تسلط الضوء على تطور رياضة الجوجيتسو في الدولة، مشيراً إلى أن هذه البطولة تعكس التزام اتحاد الإمارات للجوجيتسو بتعزيز ثقافة التميز وتطوير المواهب المحلية، وتوفير بيئة تنافسية عالية المستوى تجمع اللاعبين والأندية من مختلف أنحاء الدولة.

وأضاف أنه في هذا اليوم الختامي، يسرنا أن نحتفي بالأندية التي تميز لاعبوها على مدار جولات البطولة الخمس وأبدعوا على البساط وجسدوا معاني العزيمة والإصرار، وسنواصل مساعينا لترسيخ مكانة رياضة الجوجيتسو، ودعم مسيرة أبطالنا في تحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية.

من جانبه بارك أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، فوز لاعبي النادي بلقب البطولة في فئة بدون البدلة ، مشيراً إلى أن الرؤية الثاقبة والدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مهّدا الطريق لتحقيق هذا الإنجاز، وشكّلا حافزاً للاعبين والمدربين على تقديم مستويات فنية مميزة، متوجهاً بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو للجهود الكبيرة في نشر ثقافة رياضة الجوجيتسو.

وأعرب منصور الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية بنادي العين، عن فخر النادي بتحقيق لقب فئة البدلة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو التي تحمل اسماً غالياً.

وقال إنه منذ انطلاق الجولة الأولى للبطولة كنا مصمّمين على حصد أكبر عدد من النقاط والفوز باللقب، ما دفعنا إلى تكثيف التدريبات والمشاركة في العديد من البطولات لضمان استعدادنا على أعلى المستويات.